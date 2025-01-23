Ученые: Одинокие женщины счастливее одиноких мужчин 10 23.01.2025, 12:07

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Найдена причина.

Одинокие женщины в среднем счастливее одиноких мужчин, свидетельствуют результаты недавнего исследования, проведенного учеными-психологами из Университета Торонто.

Как пишет phys.org, для исследования, результаты которого опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science, ученые изучили четыре показателя благополучия почти 6000 взрослых людей: насколько люди удовлетворены своим текущим статусом отношений; насколько они удовлетворены своей жизнью; насколько они сексуально реализованы; и насколько сильно они хотят быть в отношениях.

В целом они пришли к выводу, что женщины лучше справляются с одиночеством, чем мужчины. Они больше довольны своим одиноким статусом, качеством своей жизни, качеством своей сексуальной жизни и меньше нуждаются в партнере.

Как отмечает ведущий автор исследования Элейн Хоан, эти результаты подтверждают данные существующих исследований, которые показывают, что мужчины боятся одиночества больше, чем женщины.

«Существует мнение, что для того, чтобы действительно «быть мужчиной», нужно быть тем, кто «добивается девушек» - это признак статуса. Но на ранних стадиях знакомства мужчинам, как правило, сложнее найти партнершу и, соответственно, получить доступ к сексу», - отмечает она.

Это связано с выводом о том, что одинокие женщины более сексуально реализованы, чем одинокие мужчины. Кроме того, у них может быть больше сексуальной свободы, и они могут сосредоточиться на собственном удовольствии, а не на приоритете партнера-мужчины.

Авторы также обнаружили, что одинокие мужчины старшего возраста более счастливы, чем молодые, что согласуется с существующими исследованиями, показывающими, что после 40 лет люди, как правило, более счастливы в долгосрочной одинокой жизни.

Ученые также предположили, почему одинокие женщины более счастливы. В частности, существующие исследования показывают, что в отношениях женщины, как правило, берут на себя больше, чем положено, домашнего и эмоционального труда, - говорит Хоан.

Она также отмечает, что женщины могут быть более удовлетворены своей одинокой жизнью в целом, потому что у них обычно больше социальных сетей, на которые они могут опереться в поисках поддержки.

Кроме того, в настоящее время они обладают большей финансовой независимостью, чем это было в прошлом, а значит, доход как традиционное преимущество партнерства не так важен, как это было раньше.

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