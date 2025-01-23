Таинственный гигантский объект исказил Солнечную систему 23.01.2025, 13:54

Она может потерять одну планету.

Ученые говорят, если создавать Солнечную систему «по учебнику», она была бы более плоской и круглой. Похоже, ее исказило что-то исключительно большое, пишет itc.ua.

Но диск Солнечной системы относительно искривлен, орбиты ее планет слегка наклонены и эллиптические. Вполне возможно, что какой-то тяжелый объект попал в протопланетную смесь в начале формирования Солнечной системы, навсегда изменил ее вид и снова исчез. Эту гипотезу выдвинули физики Университета Торонто Гарет Браун и Ханно Рейн, в сотрудничестве с планетологом Университета Аризоны Рену Малхотра.

Вероятность такого события 1 к 1000, но все же гипотеза стоит внимания, особенно если найдутся дальнейшие подтверждения. Известно, что объекты из-за пределов Солнечной системы время от времени попадают в нее под влиянием гравитации звезды, набирают скорость и снова покидают ее — как астероид Оумуамуа в 2017 году.

Исследовательская группа вычислила объект с 2–50 массами Юпитера, который вращался вокруг Солнца поблизости орбиты Урана и имел достаточную скорость, чтобы покинуть систему и сместить планеты-гиганты. Моделированием около 50 тыс. вариантов, учитывающих возможное положение соседних звезд, исследователи получили объекта с около 8 масс Юпитеров, который приближался к современной орбите Марса со скоростью 2,69 км/с.

Интересно, что дальнейшее моделирование пролетов через Солнечную систему показало — одна из планет может быть выброшена из нее в течение следующих 20 млн лет, или около того, в 2% случаев. Во всех остальных внутренние планеты оставались на несколько измененных, но все еще относительно гармоничных орбитах. Так что вероятная катастрофа прошлого, похоже, имеет существенное влияние на будущее.

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