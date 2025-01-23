Прокурор МУС требует ордера на арест новых друзей Лукашенко 4 23.01.2025, 16:07

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Портрет лидера "Талибана" Ахундзады

Их подозревают в преступлениях против человечности.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хам обратился к суду с ходатайством о выдаче ордеров на арест лидеров правящего в Афганистане радикального движения «Талибан» по подозрениям в совершении преступлений против человечности в связи с преследованием людей на основании их гендерной принадлежности, сообщает «Радио Свобода».

Как говорится в опубликованном на сайте суда заявлении Хана, прокурор просит суд выдать ордеры на арест верховного лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады, а также главы назначенного талибами Верховного суда Абдул Хакима Хаккани. В их отношении выдвинуты обвинения в преследовании женщин и девушек, а также тех, кто вступается за них, и лиц, которые не соответствуют ожиданиям талибов в сфере гендерной идентичности и её выражения.

Речь идёт о множестве нарушений прав женщин в Афганистане и о связанных с ними репрессиях, включая убийства, пытки, тюремные заключения и сексуализированное насилие.

Решение о том, выдавать ли ордеры на арест, должен принять Международный уголовный суд.

Вернувшись к власти в Афганистане в 2021 году, движение «Талибан» резко ограничило права женщин, утверждая, что исполняет требования исламского права - шариата.

Афганистан формально является участником Римского статута, то есть юрисдикция МУС на него распространяется. Однако участие в его работе принимало прежнее правительство страны, свергнутое талибами и сейчас не существующее. Заявление Хана талибы пока не комментировали.

Отметим, 12 января (делегация белорусских чиновников прибыла в Кабул для переговоров/ru/news/2025/1/12/625839/) с представителями «Талибана». В ходе встречи обсуждались вопросы экономического и политического сотрудничества между Беларусью и Афганистаном, а также другие аспекты совместной деятельности.

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