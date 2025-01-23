Ученые нашли гигантские следы неизвестного динозавра 1 23.01.2025, 17:13

иллюстративное фото

Он жил в Монголии.

Совместная экспедиция исследователей из Японии и Монголии обнаружила в западной части пустыни Гоби серию окаменелых следов рекордных размеров, пишет «Хайтек».

Самый крупный отпечаток достигает 92 см в ширину и принадлежал травоядному динозавру из семейства гадрозаврид. По оценкам исследователей, его обладатель — вероятно, гигантский зауролоф — достигал более 15 м в длину, что делает его одним из крупнейших двуногих животных в истории Земли.

Экспедиция также обнаружила на месте раскопок 13 последовательных следов шириной 85 см, протянувшихся на 24 м. Эта находка позволит ученым детально изучить походку и поведение гигантских динозавров.

«Обнаруженные следы дают нам уникальную возможность проанализировать позу, стиль ходьбы и групповое поведение этих существ — информацию, которую невозможно получить, изучая только скелеты», — отметил Шинобу Ишигаки, директора Музея исследований динозавров Университета науки Окаямы в пресс-релизе.

До сих пор крупнейший известный науке скелет гадрозаврида принадлежал шантунгозавру из Китая. Новая находка дает надежду на обнаружение в Монголии скелета еще более крупного динозавра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com