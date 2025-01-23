закрыть
23 января 2025, четверг, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли гигантские следы неизвестного динозавра

1
  • 23.01.2025, 17:13
Ученые нашли гигантские следы неизвестного динозавра
иллюстративное фото

Он жил в Монголии.

Совместная экспедиция исследователей из Японии и Монголии обнаружила в западной части пустыни Гоби серию окаменелых следов рекордных размеров, пишет «Хайтек».

Самый крупный отпечаток достигает 92 см в ширину и принадлежал травоядному динозавру из семейства гадрозаврид. По оценкам исследователей, его обладатель — вероятно, гигантский зауролоф — достигал более 15 м в длину, что делает его одним из крупнейших двуногих животных в истории Земли.

Экспедиция также обнаружила на месте раскопок 13 последовательных следов шириной 85 см, протянувшихся на 24 м. Эта находка позволит ученым детально изучить походку и поведение гигантских динозавров.

«Обнаруженные следы дают нам уникальную возможность проанализировать позу, стиль ходьбы и групповое поведение этих существ — информацию, которую невозможно получить, изучая только скелеты», — отметил Шинобу Ишигаки, директора Музея исследований динозавров Университета науки Окаямы в пресс-релизе.

До сих пор крупнейший известный науке скелет гадрозаврида принадлежал шантунгозавру из Китая. Новая находка дает надежду на обнаружение в Монголии скелета еще более крупного динозавра.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип