Индия отказывается от российской нефти 2 23.01.2025, 17:15

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Крупнейшая нефтеперерабатывающая госкомпания ищет альтернативу.

Новые санкции США против России повлияют на поставки ее нефти, поэтому Indian Oil Corporation занялась поиском альтернатив, сообщил Арвиндер Сингх Сахни, председатель совета директоров крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Индии.

Санкции могут повлиять на ежедневные поставки до 2 млн баррелей российской нефти в Индию и Китай, сказал Сахни в интервью Bloomberg. Поэтому чтобы восполнить дефицит, Индия, по его словам, обратится к другим поставщикам, таким как страны ОПЕК, США, Гайана и Бразилия.

Indian Oil, которая контролируется государством, тоже найдет альтернативы, сказал Сахни. До войны в Украине Россия обеспечивала менее 2% индийского импорта нефти, но в середине 2024 г. ее доля почти достигала 45%, по данным Kpler (по итогам же прошлого года составила 37,6%). Главной причиной стал дисконт, с которым России пришлось продавать свою нефть из-за санкций, европейского эмбарго и введенного западными странами ценового потолка.

Поставки же традиционных продавцов, таких как Саудовская Аравия, сократились. Закупки по долгосрочным контрактам у них продолжались, а все перехваченные Россией поставки осуществлялись «только на спотовом рынке», пояснил Сахни в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Теперь мы восстановим баланс» в области закупок, добавил он.

10 января США ввели самые агрессивные санкции против российского нефтяного сектора. По оценке Rystad Energy, из-за этого Индия может лишиться до 500 000 баррелей российской нефти в сутки. Среднесуточные поставки в Индию за четыре недели по12 января составили 1,4 млн баррелей, согласно данным Bloomberg по отслеживанию судов. За такой же период по 19 января они сократились до 1,33 млн баррелей, хотя в итоге этот показатель может оказаться выше, поскольку часть танкеров, чьи транспондеры не указывают порт назначения, традиционно разгружаются в Индии.

Она продолжает принимать из России нефть, загруженную до 10 января, в течение разрешенного Соединенными Штатами переходного периода (до 12 марта).

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