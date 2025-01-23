В Минске произошла утечка газообразного азота 23.01.2025, 17:34

«Белнефтехим» рассказал, есть ли опасность для людей.

23 января на магистральном трубопроводе на одной из столичных улиц обнаружили пропуск газообразного азота. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале концерна «Белнефтехим».

Согласно данным «Белнефтехима», информация поступила от предприятия «Крион», которое также находится в Минске и занимается выпуском криогенных продуктов. Утечку выявили на участке магистрального трубопровода в районе улицы Машиностроителей на перекрестке с Минской кольцевой автодорогой.

Газообразный азот может представлять опасность для человека, но только в больших концентрациях и при длительном воздействии. В этом случае азот начинает действовать в качестве удушающего средства, вызывая одышку, поскольку фактически заменяет кислород во вдыхаемом воздухе, что приводит к гипоксии. В этом случае неизбежно воздействие на центральную нервную систему и токсичное поражение организма.

В «Белнефтехиме» подчеркнули, что эта утечка газа не представляет опасности для минчан. Сам газ не является взрывоопасным и не наносит экологического вреда природе.

Содержание азота в атмосферном воздухе, согласно данным предприятия, соответствует норме — 78%. В концерне отметили, что на работе предприятий-потребителей газообразного азота чрезвычайное происшествие не отразилось, а специалисты сейчас ведут работы для ликвидации утечки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com