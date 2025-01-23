В Минске произошла утечка газообразного азота
- 23.01.2025, 17:34
«Белнефтехим» рассказал, есть ли опасность для людей.
23 января на магистральном трубопроводе на одной из столичных улиц обнаружили пропуск газообразного азота. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале концерна «Белнефтехим».
Согласно данным «Белнефтехима», информация поступила от предприятия «Крион», которое также находится в Минске и занимается выпуском криогенных продуктов. Утечку выявили на участке магистрального трубопровода в районе улицы Машиностроителей на перекрестке с Минской кольцевой автодорогой.
Газообразный азот может представлять опасность для человека, но только в больших концентрациях и при длительном воздействии. В этом случае азот начинает действовать в качестве удушающего средства, вызывая одышку, поскольку фактически заменяет кислород во вдыхаемом воздухе, что приводит к гипоксии. В этом случае неизбежно воздействие на центральную нервную систему и токсичное поражение организма.
В «Белнефтехиме» подчеркнули, что эта утечка газа не представляет опасности для минчан. Сам газ не является взрывоопасным и не наносит экологического вреда природе.
Содержание азота в атмосферном воздухе, согласно данным предприятия, соответствует норме — 78%. В концерне отметили, что на работе предприятий-потребителей газообразного азота чрезвычайное происшествие не отразилось, а специалисты сейчас ведут работы для ликвидации утечки.