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В Минске произошла утечка газообразного азота

  • 23.01.2025, 17:34
В Минске произошла утечка газообразного азота

«Белнефтехим» рассказал, есть ли опасность для людей.

23 января на магистральном трубопроводе на одной из столичных улиц обнаружили пропуск газообразного азота. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале концерна «Белнефтехим».

Согласно данным «Белнефтехима», информация поступила от предприятия «Крион», которое также находится в Минске и занимается выпуском криогенных продуктов. Утечку выявили на участке магистрального трубопровода в районе улицы Машиностроителей на перекрестке с Минской кольцевой автодорогой.

Газообразный азот может представлять опасность для человека, но только в больших концентрациях и при длительном воздействии. В этом случае азот начинает действовать в качестве удушающего средства, вызывая одышку, поскольку фактически заменяет кислород во вдыхаемом воздухе, что приводит к гипоксии. В этом случае неизбежно воздействие на центральную нервную систему и токсичное поражение организма.

В «Белнефтехиме» подчеркнули, что эта утечка газа не представляет опасности для минчан. Сам газ не является взрывоопасным и не наносит экологического вреда природе.

Содержание азота в атмосферном воздухе, согласно данным предприятия, соответствует норме — 78%. В концерне отметили, что на работе предприятий-потребителей газообразного азота чрезвычайное происшествие не отразилось, а специалисты сейчас ведут работы для ликвидации утечки.

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