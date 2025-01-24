Найден оккупант, расстрелявший пленных бойцов ВСУ

Найден оккупант, расстрелявший пленных бойцов ВСУ3
- 24.01.2025, 11:47
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Известны его фамилия, место службы и позывной.
В сети появилась информация о российском военном преступнике, который расстреливал пленных бойцов ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно публикациям речь идет об Олеге Яковлеве - оккупанте из подразделения «Шторм» 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая участвовала в боях за Авдеевку и Очеретино. Позывной «Сара».
Напомним, что вчера в сети распространена видеозапись, на которой группа российских военных казнит захваченных в плен бойцов ВСУ. Свое военное преступление россияне фиксировали на телефон. На записи видно, расстрел по меньшей мере шестерых пленных военных. Одним из преступников на записи был именно Олег Яковлев.