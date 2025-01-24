Найден оккупант, расстрелявший пленных бойцов ВСУ 3 24.01.2025, 11:47

2,958

Известны его фамилия, место службы и позывной.

В сети появилась информация о российском военном преступнике, который расстреливал пленных бойцов ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно публикациям речь идет об Олеге Яковлеве - оккупанте из подразделения «Шторм» 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая участвовала в боях за Авдеевку и Очеретино. Позывной «Сара».

Напомним, что вчера в сети распространена видеозапись, на которой группа российских военных казнит захваченных в плен бойцов ВСУ. Свое военное преступление россияне фиксировали на телефон. На записи видно, расстрел по меньшей мере шестерых пленных военных. Одним из преступников на записи был именно Олег Яковлев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com