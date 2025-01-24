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Найден оккупант, расстрелявший пленных бойцов ВСУ

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  • 24.01.2025, 11:47
  • 2,958
Найден оккупант, расстрелявший пленных бойцов ВСУ

Известны его фамилия, место службы и позывной.

В сети появилась информация о российском военном преступнике, который расстреливал пленных бойцов ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, согласно публикациям речь идет об Олеге Яковлеве - оккупанте из подразделения «Шторм» 30-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая участвовала в боях за Авдеевку и Очеретино. Позывной «Сара».

Напомним, что вчера в сети распространена видеозапись, на которой группа российских военных казнит захваченных в плен бойцов ВСУ. Свое военное преступление россияне фиксировали на телефон. На записи видно, расстрел по меньшей мере шестерых пленных военных. Одним из преступников на записи был именно Олег Яковлев.

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