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Марко Рубио обсудил Газу, заложников и Сирию с главами МИД Израиля и Египта

  • 24.01.2025, 11:54
Марко Рубио обсудил Газу, заложников и Сирию с главами МИД Израиля и Египта
Марко Рубио

Госсекретарь США подчеркнул неизменную поддержку Израиля со стороны Трампа.

Госсекретарь США Марко Рубио в четверг поговорил с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром и подчеркнул неизменную поддержку Израиля со стороны администрации Трампа, а также поздравил его с недавним освобождением заложников и прекращением огня в Газе. Рубио также пообещал неустанно работать над освобождением всех оставшихся заложников, удерживаемых в Газе.

Об этом сообщила газета «ХаАрец».

В отдельной беседе Рубио и министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти подтвердили важность стратегического партнерства США и Египта для содействия региональному миру и безопасности. Они обсудили посреднические усилия Египта, гуманитарную помощь в Газе, ситуацию в Сирии и необходимость дипломатического решения по реке Нил.

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