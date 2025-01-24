Ученые: Альфа-самцы быстрее стареют и живут меньше 24.01.2025, 12:20

Из-за сильного стресса.

В животном мире высокий социальный статус оборачивается колоссальными энергетическими затратами и постоянным стрессом. Об этом говорится в исследовании, которое было опубликовано в научном журнале Royal Society. Внимание на публикацию обратил «Хайтек».

Многолетнее исследование диких бабуинов в Кении показало, что жизнь доминирующего самца далека от идиллической картины безграничной власти и комфорта. Напротив, лидеры животного сообщества платят высокую цену за свое положение.

Ключевое открытие заключается в том, что стресс альфа-самцов вызван не постоянными конфликтами с соперниками, как можно было бы подумать, а изнурительной заботой о потенциальных партнершах. Доминирующий самец тратит огромное количество энергии, чтобы охранять и сопровождать самок в период их фертильности, фактически блокируя доступ к ним других самцов.

Исследователи обнаружили, что уровень глюкокортикоидов — гормонов стресса — у альфа-самцов на 6% выше, чем у остальных членов группы. Более того, они буквально «сгорают» от напряжения: низкий уровень гормона щитовидной железы Т3 указывает на то, что они расходуют больше калорий, чем потребляют.

Эта постоянная гонка за репродуктивным успехом имеет серьезные долгосрочные последствия. Предыдущие исследования показали, что самцы высшего ранга стареют быстрее и живут меньше, чем их менее статусные сородичи. Каждый день борьбы за лидерство — это буквально борьба за выживание.

Удивительно, но агрессивное поведение само по себе не является источником стресса. Альфа-самцы настолько уверены в своем положении, что могут подавлять соперников одним взглядом или легким оскалом. Настоящее испытание — непрерывная забота о самках, ради которых может потребоваться в любой момент прервать трапезу или охоту.

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