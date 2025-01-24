Война закончится после освобождения Беларуси 24.01.2025, 14:17

Западу и Украине нужна четкая стратегия в отношении нашей страны.

Состоялась дискуссия под названием «Расширение войны: Беларусь как плацдарм для атаки на государства НАТО». Обсуждение было организовано Международным центром противодействия российской агрессии и экспертной группой межфракционного объединения депутатов Верховной Рады Украины «За деколонизацию и демонтаж российской империи».

Эксперты обсудили военные угрозы с территории Беларуси и возможные пути противодействия им. Информационным партнером выступил «Укринформ».

В дискуссии приняли участие украинский народный депутат Олег Дунда, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, экс-заместитель командира Полка Калиновского Вадим Кабанчук, соучредитель Форума Свободных Народов Построссии Олег Магелецкий, руководитель украинского Центра белорусских коммуникаций Максим Плешко, посол по особым поручениям МИД Украины по Беларуси Игорь Кизим и другие эксперты.

Украинский депутат Олег Дунда считает, что Россия может напасть на европейские страны уже в этом году:

— Почему наши партнеры думают, что нападение произойдет лишь в 2028 году? Потому что они считают, что для агрессии нужно большое количество танков, другой техники. Большинство из наших западных партнеров до сих пор не понимает, что война изменилась — и тактически, и стратегически. Сегодня война — это дроны. Россия производит именно БПЛА. Поэтому регион Балтии под угрозой.

В 20 километрах от белорусской границы находится Вильнюс, в 30 километрах — Даугавпилс, в одном километре от РФ находится Нарва. При использовании современных дронов эти территории довольно легко и быстро можно оккупировать.

Если мы посмотрим на карту, то мы понимаем, что Беларусь для Москвы является военным плацдармом для агрессии. Если целью станут страны Балтии, без Беларуси обойтись не получится.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что в Украине должна появиться стратегия по освобождению Беларуси, ведь российские войска на территории нашей страны — главная угроза для Киева:

— Я согласна с утверждением, что Беларусь сегодня — это плацдарм для нападения как на Украину, так и на страны Запада. И это стало известно не 24 февраля 2022 года, когда было осуществлено полномасштабное наступление на Украину, в том числе — и с территории Беларуси. Беларусь издавна рассматривалась как страна, из которой осуществляется контроль над всей Восточной и Центральной Европой. Военное присутствие России дает ей возможность оказывать доминирующее влияние как на Украину, так и на страны Балтии и Польшу.

Напомню, что во время «холодной войны» на территории Беларуси находилась крупнейшая танковая группировка, целью которой было обеспечение прорыва к Ла-Маншу, а стратегическую важность «смоленских ворот», думаю, не нужно объяснять участникам этой дискуссии.

Сейчас на территории Беларуси развернуты системы первого эшелона российской ПВО, российская станция слежения в Ганцевичах — важная составляющая системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Также на территории Беларуси находится узел связи ВМФ РФ в Вилейке, который нужен для управления стратегическими подводными лодками. Также здесь находится разветвленная сеть военных аэродромов — более двадцати. В любой момент сотни российских самолетов могут появиться на десятках белорусских аэродромов.

Мы понимаем, что военный союз Беларуси и России имеет ярко выраженную антиукраинскую и антинатовскую направленность, и это подтверждают военные учения на белорусской территории — и «Запад», и «Щит», проходящие с 1999 года. Именно на них отрабатывался и прорыв к Калининграду, и ядерный удар по Вильнюсу и Варшаве. В декабре 2024 года был подписан Договор о гарантиях безопасности, который создает новые угрозы с территории Беларуси, ведь на территории нашей страны могут быть размещены военные базы.

Любопытный доклад опубликовал Институт изучения войны (ISW), который назвался «Тихое завоевание Беларуси». Авторы доклада считают, что россияне хотят разместить в Беларуси наземные силы — новые дивизии, о формировании которых Минобороны РФ заявило в 2023 году. Так что учения «Запад-2025» — это реальная угроза, они запланированы на осень, но угрозы могут возникнуть и раньше, когда будут размещены российские войска.

Наталья Радина считает, что только свободная и демократическая Беларусь может быть гарантом для безопасности Украины:

— Что важно в этой ситуации? Разрабатывать стратегию по отношению к Беларуси. Ведь со стороны Украины ее, в общем-то, никогда и не было. Если мы вспомним 2014 год, когда началось российское наступление на Крым и Донбасс, сразу же нужно было думать о том, какую опасность представляет из себя белорусская территория. Лично я, многие белорусские оппозиционеры, приезжали в Украину и предупреждали, что возможно нападение с территории Беларуси, что режим Лукашенко является абсолютно марионеточным. Нас не услышали ни в СНБО, ни в Верховной Раде, ни в Минобороны. Мы знаем, что экономическое сотрудничество между двумя странами продолжалось вплоть до 2022 года. В 2020 году не была оказана должная поддержка демократическим силам Беларуси. Санкции, которые вводились, не имели большого влияния. То, что перестали называть Лукашенко «президентом», а стали называть «самопровозглашенным президентом», никак не возымело успеха. Нужно было вводить жесткие экономические санкции. Но, как мы знаем, торговля нефтепродуктами достигла рекордных размеров. Порядка 70% рынка топлива Украины занимали нефтепродукты из Беларуси.

Поэтому важно не допускать этой ошибки, иметь стратегию в отношении нашей страны и понимать, что только свободная и демократическая Беларусь может быть гарантом для безопасности Украины. Как бы сейчас не проходили переговоры о перемирии, ни в коему случае нельзя отдавать Беларусь России, так как она всегда будет плацдармом для нападения на Украину и страны НАТО. Путин, конечно же, может в последствии воевать и против стран НАТО. Но, как мне кажется, главная угроза от режима Лукашенко исходит для Украины. Именно поэтому Киев должен сформировать ясную стратегию того, как освобождать Беларусь. Украина должна работать со странами Запада, объясняя, насколько стратегически важна территория Беларуси для всего региона.

Наталья Радина призвала Украину лоббировать усиление санкций против белорусского режима:

— Во-первых, санкции, который мы имеем, массово обходятся. Считаю, что нужно вводить вторичные санкции против стран-нарушителей, а также вводить ограничения не только против предприятий, но и продукции, чтобы ее останавливали сразу на границах стран ЕС.

Действенной мерой может стать введение эмбарго на торговлю с Беларусью — прекратить торговать и остановить транзит товаров через эту страну. Это станет действенной мерой не только для освобождения белорусских политзаключенных, но может заставить Путина вывести войска с территории Беларуси, если они будут введены.

Экс-заместитель командира Полка Калиновского Вадим Кабанчук высказал мнение, что Беларусь будет освобождена военным путем:

— В Украине уже реализуется проект белорусских добровольцев, которые воюют в составе ВСУ, наиболее известное подразделение — Полк Калиновского. Но ситуация с белорусской эмиграцией такая, что сотни тысяч белорусов, которые изгнаны из страны режимом Лукашенко в страны Европы, говорят, что если появится угроза военной экспансии, они готовы встать на защиту стран, где они находятся. Самая большая диаспора находится в Польше, на втором месте, наверное, Литва.

Мы понимаем, что деоккупация Беларуси — в первую очередь забота самих белорусов. Но для силового сценария нам нужны инструменты, которые при помощи Украины, наших партнеров, должны появиться у нас в определенное время. Возможно, одним из таких механизмов станет Украинский легион в Польше. Может, стоит создать в нем подразделение из белорусских добровольцев.

Сооснователь Форума Свободных Народов Построссии Олег Магелецкий также призывает Украину играть активную роль в освобождении Беларуси:

— Никакой субъектности у Лукашенко нет, как бы он не пытался это показать. Очень интересным было сравнение режима Кадырова в Ичкерии и режима Лукашенко в Беларуси. У Кадырова, хоть Ичкерия оккупирована Россией, больше прав и субъектности, чем у Лукашенко в Беларуси.

Нужно понимать, что Украина должна выступать в роли промоутера, особенно среди западных партнеров, отличия белорусской нации, которая является стратегическим партнером и Украины, от режима Лукашенко. Произошла не просто оккупация, произошел аншлюс. Если в 2014 году мы говорили о российской войне против Украины, то с 2022 года — это российско-белорусская война. Ведь РФ использует не только гуманитарные и парамилитарные составляющие, но и военную, за исключением личного состава. Мы должны это четко понимать.

Как сказала Наталья Радина, Украина должна выступать промоутером полного экономического эмбарго Беларуси, закрытия всех каналов двойного экспорта. Почему Москва не оккупирует Беларусь? Потому что она нужна именно для подобных дел. Беларусь нужна, чтобы иметь голос в ООН, а также ввозить-вывозить санкционную продукцию.

Многие страны сегодня смотрят именно на Украину, когда речь идет об отношении к диктаторам. Если мы сегодня не будем взаимодействовать с оккупационным режимом Лукашенко, поддерживать добровольческие силы, это станет примером для Польши, Литвы и других государств.

Кандидат философских наук, руководитель украинского Центра белорусских коммуникаций Максим Плешко призвал Украину «перенять дух нового времени»:

— Считаю, что мы, Украина, белорусские демократические силы Беларуси, должны быть более смелыми. Мы входим в новую эпоху. Что сегодня делает Трамп? Он бросает заявления в сторону Канады, Гренландии, Мексики, чтобы потом договариваться в интересах США.

Мы вступаем во время острых заявлений, трендов и нарративов. Думаю, что украинскому руководству также нужно перенять дух этого нового времени. Среди этих заявлений должно найтись и место для усиления белорусского добровольческого движения. Но не стоит ждать только от Украины, что она будет что-то делать. От демократических сил Беларуси также должны быть шаги, обращения к белорусам. Нужно призывать белорусов за границей идти в военные клубы, тренироваться, работать с правительствами Литвы, Польши, Украины.

Украинский журналист Антон Пидлуцкий, сооснователь издания «КиївВлада», считает, что Европе нужно полностью отказаться от товаров из Беларуси, а также серьезно задуматься над деоккупацией нашей страны:

— Есть вопрос, почему Украина ведет себя пассивно. Пример депутата Евгения Шевченко, который бегал между Киевом и Минском после начала войны, — это оценка нашей неясной позиции относительно оккупированной Беларуси и марионеточного режима Лукашенко. Давно должны быть разорваны дипломатические отношения с Беларусь, как это сделано с Россией. Нужно искоренить всю агентуру режима Лукашенко, которая есть в Украине. Что касается санкций, Беларусь должна быть также под санкциями, как и Россия.

Я вижу только один выход из этой ситуации — формирование белорусских добровольческих объединений в Украине, Польше, других европейских стран. Нужна деоккупация Беларуси, оккупированной Российской Федерацией. Время действовать, друзья.

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