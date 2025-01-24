В Крупском доме культуры произошел пожар

В Крупском доме культуры произошел пожар1
- 24.01.2025, 15:22
Эвакуировано 14 человек.
О возгорании в здании Крупского районного центра культуры (Минская область) сообщило 24 января Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что огонь охватил «перекрытие на площади 5 квадратных метров».
«Спасатели совместно с представителями объекта эвакуировали 14 человек», — говорится в сообщении ведомства.
Возгорание «оперативно ликвидировано», отметили в МЧС, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.