В Крупском доме культуры произошел пожар 1 24.01.2025, 15:22

иллюстративное фото

Эвакуировано 14 человек.

О возгорании в здании Крупского районного центра культуры (Минская область) сообщило 24 января Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что огонь охватил «перекрытие на площади 5 квадратных метров».

«Спасатели совместно с представителями объекта эвакуировали 14 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание «оперативно ликвидировано», отметили в МЧС, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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