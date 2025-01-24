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В Крупском доме культуры произошел пожар

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  • 24.01.2025, 15:22
В Крупском доме культуры произошел пожар
иллюстративное фото

Эвакуировано 14 человек.

О возгорании в здании Крупского районного центра культуры (Минская область) сообщило 24 января Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что огонь охватил «перекрытие на площади 5 квадратных метров».

«Спасатели совместно с представителями объекта эвакуировали 14 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание «оперативно ликвидировано», отметили в МЧС, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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