Трамп обвинил Путина в краже 5 24.01.2025, 16:27

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Россия похитила у США проект гиперзвуковой ракеты.

России удалось похитить проект гиперзвуковой ракеты, которую разрабатывали в США, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, это произошло в период между 2009 и 2017 годами, когда в Белом доме находился Барак Обама. «Россия украла проект, они получили его от нас. Какой-то плохой человек дал им проект супер гиперзвуковой [ракеты]», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Однако он заверил, что у США все равно будут собственные «сверхгиперзвуковые» ракеты, которые «даже на шаг лучше», чем те, чертежи которых похитили представители России. Трамп пообещал, что работы над их созданием начнутся «довольно скоро». Также он отметил, что будущие войны будут вестись не на полях сражений, а в воздухе, поэтому очень важны дроны.

Трамп не в первый раз обвиняет Россию в краже проекта гиперзвуковой ракеты. В 2020 году он заявил, что у Москвы «есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета, скорость которой в 5 раз превышает скорость обычной ракеты». Тогда он также утверждал, что Россия получила информацию о разработке во времена администрации Обамы. Трамп повторил свои обвинения на одном из митингов в ходе предвыборной кампании в 2023 году. В Кремле на это заявили, что у России «есть своя прекрасная ракета».

Официально Россия разработала несколько гиперзвуковых ракет: «Циркон» морского базирования, «Кинжал» воздушного базирования и «Авангард» шахтного базирования (у этих ракет есть гиперзвуковой планирующий крылатый блок). Президент РФ Владимир Путин заявлял в 2023 году, что Москва «фактически» не применяет это оружие, но «оно есть».

О создании американской гиперзвуковой ракеты Трамп впервые сообщил в мае 2020 года. Тогда он утверждал, что она будет в 17 раз быстрее той, что считается самой быстрой в мире, и сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км. Эту ракету испытали в марте того же года. При этом в сентябре 2023 года Wall Street Journal писала, что работы над гиперзвуковым оружием в США по-прежнему находятся на начальном этапе, а готовые образцы ракет поступят на вооружение не раньше чем через десять лет.

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