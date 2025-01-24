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Rolls-Royce получил контракт на постройку реакторов для подводных лодок

  • 24.01.2025, 19:20
Rolls-Royce получил контракт на постройку реакторов для подводных лодок

Британское правительство заключило контракт стоимостью около $11 млрд.

Британское правительство заключило с Rolls-Royce восьмилетний контракт стоимостью 9 млрд фунтов стерлингов (около $11 млрд) на разработку, производство и обслуживание ядерных реакторов для флота подводных лодок страны.

Контракт поспособствует усилению морского присутствия британского военно-морского флота, а также укрепит оборонный альянс AUKUS (Великобритания, США, Австралия), сообщили в Минобороны Великобритании.

Контракт с Rolls-Royce, получивший название Unity (единство) поддержит разработку подлодок класса Dreadnought, создаваемых компанией BAE Systems, а также создаст 1000 рабочих мест и сохранит 4000 существующих, пишет Reuters.

Министр обороны Великобритании Джон Хили отметил, что контракт позволит сэкономить стране 400 млн фунтов за счет объединения нескольких контрактов в один.

«Это вклад в экономический рост и оборонную мощь страны», — заявил он.

Контракт Минобороны Великобритании с Rolls-Royce был заключен на фоне призывов США к увеличению расходов НАТО на оборону до 5% ВВП и напряженности с Россией, включая инцидент с российским разведывательным судном в британских водах.

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