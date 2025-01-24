Путин присвоил находящемуся в коме пропагандисту Кеосаяну звание Заслуженного артиста РФ

Путин присвоил находящемуся в коме пропагандисту Кеосаяну звание Заслуженного артиста РФ11
- 24.01.2025, 21:44
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Муж Маргариты Симоньян находится в коме по меньшей мере с 8 января.
Диктатор России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста страны пропагандисту Тиграну Кеосаяну. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Также звание Заслуженного журналиста получил пропагандист Владимир Соловьев, председатель Союза «журналистов» России.
Тигран Кеосаян — пропагандист, муж главреда RT Маргариты Симоньян. Он уже имел звание Заслуженного деятеля искусств, которое получил в апреле 2024 года.
В ночь на 9 января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. «У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — пояснила она. Телеграм-канал Baza писал, что Кеосаян попал в больницу в конце декабря. У него уже было два инфаркта в 2008 и 2010 годах.