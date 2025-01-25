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Самолет «Аэрофлота» прилетел в Египет с «хвостом» в виде пятиметрового оборванного троса

  • 25.01.2025, 1:46
Самолет «Аэрофлота» прилетел в Египет с «хвостом» в виде пятиметрового оборванного троса

Самолет не стали отстранять от полетов.

В минувший четверг по прибытии Boeing 737 (RA-73098) из Москвы в аэропорт Хургады на послеполетном осмотре наземный персонал обнаружил у него торчащий пятиметровый посторонний провод. Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», осмотр показал, что это трос, использующийся для заземления при заправке топливом. Его забыли открепить техники «Шереметьево Хэндлинг» перед вылетом из столичного аэропорта.

Трос с зажимом типа «крокодил», закрепленный в штатной точке присоединения заземления, был прикреплен к элементам конструкции в нише левой основной стойки шасси. На другом конце троса имелись характерные следы обрыва. Самолет не стали отстранять от полетов — сам «хвостик» отцепили, а командир воздушного судна провел осмотр и принял решение о выполнении обратного рейса.

По возвращении Boeing 737 в Шереметьево в ходе дополнительного осмотра инженерно-технический персонал обнаружил повреждения основного материала на нижней левой задней части фюзеляжа в виде многочисленных сколов, царапин и нарушения лакокрасочного покрытия. Воздушное судно отстранили от полетов для оценки его технического состояния. Росавиация квалифицировала это событие в авиационный инцидент и приступила к его расследованию.

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