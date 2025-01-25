Самолет «Аэрофлота» прилетел в Египет с «хвостом» в виде пятиметрового оборванного троса 25.01.2025, 1:46

Самолет не стали отстранять от полетов.

В минувший четверг по прибытии Boeing 737 (RA-73098) из Москвы в аэропорт Хургады на послеполетном осмотре наземный персонал обнаружил у него торчащий пятиметровый посторонний провод. Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», осмотр показал, что это трос, использующийся для заземления при заправке топливом. Его забыли открепить техники «Шереметьево Хэндлинг» перед вылетом из столичного аэропорта.

Трос с зажимом типа «крокодил», закрепленный в штатной точке присоединения заземления, был прикреплен к элементам конструкции в нише левой основной стойки шасси. На другом конце троса имелись характерные следы обрыва. Самолет не стали отстранять от полетов — сам «хвостик» отцепили, а командир воздушного судна провел осмотр и принял решение о выполнении обратного рейса.

По возвращении Boeing 737 в Шереметьево в ходе дополнительного осмотра инженерно-технический персонал обнаружил повреждения основного материала на нижней левой задней части фюзеляжа в виде многочисленных сколов, царапин и нарушения лакокрасочного покрытия. Воздушное судно отстранили от полетов для оценки его технического состояния. Росавиация квалифицировала это событие в авиационный инцидент и приступила к его расследованию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com