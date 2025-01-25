Forbes: Украинский Leopard выдержал атаки восьми дронов 25.01.2025, 9:34

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Сработала дополнительная модернизация.

Украинский танк Leopard 1A5, который Киев получил от Дании, выстоял во время атаки восьми российских беспилотников, доказывая эффективность дополнительной брони. Только потом россияне вывели его из строя ударами еще тремя дронами, пишет Forbes.

Российские войска распространили видео с этой атаки, пытаясь продемонстрировать успех, однако результаты вряд ли являются поводом для гордости. Хотя потеря Leopard 1A5 является болезненной для Украины, тот факт, что машина выдержала столько ударов, свидетельствует о надежности дополнительной брони.

40-тонный Leopard 1A5, оснащенный 105-миллиметровой пушкой, известен своей маневренностью и точностью. Однако его слабым местом всегда была броня: базовая толщина защиты составляет всего 70 мм, что значительно уступает более современному Leopard 2A4.

Когда в конце 2023 года в Украину начали прибывать первые Leopard 1A5 из обещанных 155 танков, украинские инженеры взялись за совершенствование их броневой защиты. Они добавили слои динамической брони, которая взрывается при ударе, снижая эффективность входящего снаряда, а также установили экраны с антисеткой, которые помогают нейтрализовать дроны FPV.

Эти усовершенствования доказали свою эффективность: Leopard 1A5 выстоял до 11 атак беспилотников. После многочисленных попаданий танк продолжал двигаться, пока новые удары окончательно не обездвижили его. Танк, вероятно, уже не подлежит восстановлению.

Информации о судьбе экипажа нет, но есть основания надеяться на их выживание. Чтобы уменьшить риск взрыва боеприпасов в башне, экипажи хранят большинство из 42 снарядов в корпусе танка. Такой подход требует больше времени для перезарядки, но значительно снижает риски для жизни. Один из пользователей сети отметил, что, несмотря на тонкую броню, он чувствует себя «прекрасно» во время службы на Leopard 1A5.

В украинской армии осталось около 90 таких танков, еще 50-60 ожидаются в ближайшее время. Новые Leopard 1A5, скорее всего, также будут оснащены дополнительной броневой защитой, которая продемонстрировала свою эффективность.

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