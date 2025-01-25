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Освобождены еще четыре израильских заложницы

  • 25.01.2025, 13:43
Освобождены еще четыре израильских заложницы
израильскиe заложницы

Они были в плену с октября 2023 года.

ХАМАС передал Международному комитету Красного Креста четырех израильских заложниц. Как пишет Reuters, это женщины-военнослужащие, взятые в плен 7 октября 2023 года.

Военнослужащие ЦАХАЛ Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг были похищены 7 октября 2023 года с поста в кибуце Нахаль-Оз. Процесс их передачи МККК состоялся на площади Палестины в городе Газа.

Как ранее сообщал Би-би-си, взамен Израиль освободит из тюрем 180 палестинских заключенных. Ожидается, что среди них будут члены «Исламского джихада», ХАМАС и Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), некоторые из которых отбывают пожизненное заключение.

Сегодняшний обмен стал вторым с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня. Во время первого, ХАМАС передал троих израильских мирных жителей в обмен на 90 палестинских заключенных.

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