Освобождены еще четыре израильских заложницы 25.01.2025, 13:43

израильскиe заложницы

Они были в плену с октября 2023 года.

ХАМАС передал Международному комитету Красного Креста четырех израильских заложниц. Как пишет Reuters, это женщины-военнослужащие, взятые в плен 7 октября 2023 года.

Военнослужащие ЦАХАЛ Карина Ариев, Даниэлла Гильбоа, Наама Леви и Лири Альбаг были похищены 7 октября 2023 года с поста в кибуце Нахаль-Оз. Процесс их передачи МККК состоялся на площади Палестины в городе Газа.

Как ранее сообщал Би-би-си, взамен Израиль освободит из тюрем 180 палестинских заключенных. Ожидается, что среди них будут члены «Исламского джихада», ХАМАС и Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), некоторые из которых отбывают пожизненное заключение.

Сегодняшний обмен стал вторым с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня. Во время первого, ХАМАС передал троих израильских мирных жителей в обмен на 90 палестинских заключенных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com