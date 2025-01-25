Мэр Львова: В Украине в этом году начнут работать несколько аэропортов 1 25.01.2025, 15:15

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Андрей Садовый

Политик привел пример Израиля.

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что в этом году в Украине должны снова заработать несколько аэропортов. Он не уточнил, о каких именно идет речь, однако отметил, что «для этого есть технические и другие возможности».

Об этом он сказал во время интервью изданию «Твой город».

«Однозначно, что в этом году в Украине начнут работать несколько аэропортов. Для этого есть технические и другие возможности. Должно быть политическое решение. Видимо, оно будет», - сказал он.

Садовый добавил, что «если страна присутствует на авиационной карте, то она в принципе присутствует на карте мира. Это вопрос безопасности нашего государства».

Он привел пример Израиля, где когда-то приняли политическое решение, что во время войны аэропорт Тель-Авива начал работать - это был единственный мост, соединявший Тель-Авив с миром.

«И это была персональная ответственность. Слава Богу, никто ни один самолет не сбил. Все самолеты еврейской авиакомпании имеют спецоборудование под крыльями, которое применяется в случае, если есть какая-то опасность атаки и тому подобное. Мир это уже прошел. У нас нет другого варианта, мы должны выживать, жить во времени войны», - отметил мэр Львова.

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