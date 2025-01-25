США дали Индии месяц на решение вопроса с российскими нефтяными танкерами 25.01.2025, 15:43

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Нефть с них надо сгрузить, а все финансовые операции остановить.

Индия должна сгрузить нефть с попавших под санкции США российских танкеров до 27 февраля и завершить все финансовые операции с ними до 12 марта.

Такие сроки установило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. Соответствующие разъяснения были доведены до министерства нефти Индии, сообщил его глава Панкадж Джайн, передает Reuters. Он отметил, что Индия продолжит покупать российскую нефть, но только по цене ниже установленного Западом потолка в $60 за баррель и если в ее продаже и транспортировке не будут участвовать компании и суда, находящиеся под санкциями.

10 января США ввели самые агрессивные санкции против российского нефтяного сектора. Под них попали более 180 танкеров «теневого флота», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», крупные страховщики («Альфа-страхование» и «Ингосстрах»), а также шесть топ-менеджеров нефтегазовых компаний. По оценке Rystad Energy, из-за этого Индия может лишиться до 500 тыс. баррелей сырья в сутки.

После начала войны в Украине Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, которая продавалась с большой скидкой. По итогам прошлого года Москва экспортировала в Нью-Дели 1,7 млн баррелей в день, или почти половину всех морских поставок этого ресурса. О санкциях стало известно, когда НПЗ согласовывали закупки на март, что вынудило их срочно искать альтернативных поставщиков. По данным Reuters, индийские заводы уже договорились о закупках сырья в Омане и ОАЭ. Также были начаты переговоры с Саудовской Аравией и прощупывалась почва в Западной Африке, рассказал знакомый с ситуацией источник Platts. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corporation называла в числе потенциальных поставщиков страны ОПЕК, США, Гайану и Бразилию.

В общей сложности, из-за ужесточения американских санкций Россия может лишиться нефтяного экспорта в объеме до 800 тыс. баррелей в день, оценивали ранее аналитики Альфа-банка. Это каждый третий баррель, который вывозится из страны морем, и каждый седьмой — суммарного экспорта, который Международное энергетическое агентство оценивает в 5 млн баррелей в сутки.

Самолет «Аэрофлота», следовавший из Стамбула в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в Астрахани из-за неисправности. Инцидент произошел вечером 24 января. Как заявили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта, рейсу SU2131 пришлось уйти на посадку «по техническим причинам». Подробностей там не привели. Пассажиров разместили в здании терминала.

В самом «Аэрофлоте» также умолчали о том, что конкретно случилось с лайнером. Перевозчик лишь сообщил, что «в целях обеспечения безопасности полета» командир воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Астрахани из-за «срабатывания индикации работы одной из систем самолета». В авиакомпании заверили, что посадка была проведена в штатном режиме. Согласно мониторинговым ресурсам, рейс выполнялся на Boeing 737-800. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что лайнер сломался во время перелета. Пассажиров ночью отправили в Москву резервным бортом.

В открытых источниках говорится, что самолет с бортовым номером RA-73113 используется с 2017 года. Примечательно, что 15 января «Аэрофлот» отменил аналогичный рейс из Стамбула в Москву по техническим причинам и пересадил пассажиров на более вместительный Boeing 777.

Это уже седьмой самолет российской авиакомпании, который столкнулся с поломками в воздухе с начала года. Дважды проблемы возникали у отечественных лайнеров Sukhoi Superjet 100, столько же раз — у Airbus A321neo и трижды — у Boeing 737/767 авиакомпаний Red Wings, «Азимут», UTair, «Уральские авиалинии», NordStar. «Аэрофлот» отметился впервые.

За день до этого с самолетом национального перевозчика произошел инцидент другого рода. В четверг по прибытии Boeing 737 из Москвы в Египет наземный персонал аэропорта Хургады обнаружил у лайнера торчащий пятиметровый посторонний провод, пишет «Авиаторщина». Впоследствии выяснилось, что это трос, использующийся для заземления при заправке топливом. Его забыли открепить техники «Шереметьево Хэндлинг» перед вылетом.

Борт не стали отстранять от полетов — оборванный трос отцепили, а командир воздушного судна принял решение о выполнении обратного рейса. При этом по возвращении Boeing 737 в Шереметьево инженерно-технический персонал обнаружил повреждения фюзеляжа. В итоге самолет «Аэрофлота» все же отстранили от полетов для оценки его технического состояния, а Росавиация квалифицировала событие как авиационный инцидент и начала расследование.

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