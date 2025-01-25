В Мозыре обрушился центральный пролет моста через Припять

В Мозыре обрушился центральный пролет моста через Припять1
- 25.01.2025, 18:36
Мост находится в процессе демонтажа.
Утром в субботу, 25 января, в Мозыре рухнули конструкции центральной части автомобильного моста через Припять, который находится в процессе демонтажа, сообщает местная газета «Жыццё Палесся».
Разбор центральной металлической фермы моста ведется уже около двух недель. За последние дни разобрали верхнюю часть арки, велась подготовка к демонтажу нижнего пояса пролета. Конструкция держалась на временных металлических опорах, установленных на баржу, жестко закрепленную в русле реки.
Утром в субботу из-за резкого завихрения потока воды в реке баржа накренилась, металлоконструкции сползли с опор и рухнули, объяснил изданию глава РУП «Гомельавтодор» Денис Ясько.
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При инциденте никто не пострадал.
Припять в этом месте глубокая, и у специалистов ушло много времени, чтобы создать рабочую площадку под центральной частью моста. По ее периметру пришлось нарастить шпунтовое ограждение, длина свай которого достигает 26 метров, сообщали в Министерстве транспорта.
Автомобильный мост через Припять расположен в центральной части Мозыря и имеет ключевое значение для региона. Он отслужил 65 лет и был закрыт на реконструкцию в ноябре 2023 года. Завершить работы планировалось к ноябрю 2025-го.