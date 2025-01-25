США поделились секретными разведданными с повстанцами, которые свергли Асада в Сирии 1 25.01.2025, 19:21

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Об этом сообщило издание The Washington Post.

Соединенные Штаты делились секретными разведданными с новым правительством Сирии, которым руководят лидеры «Хаят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которые свергли режим Башара Асада.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников, пишет «Европейская правда».

По словам собеседников издания, разведданные касались угроз со стороны террористической группировки «Исламское государство».

По словам официальных лиц, по крайней мере в одном случае американская разведка помогла сорвать заговор ИГИЛ с целью нападения на религиозную святыню за пределами Дамаска в начале этого месяца.

11 января сирийское правительство предотвратило план ИГИЛ взорвать бомбу в Сайида Зайнаб – шиитской святыне и главном месте паломничества в пригороде Дамаска.

Обмен разведданными с ХТШ, о котором ранее не сообщалось, происходил во время прямых встреч между сотрудниками американской разведки и представителями ХТШ, а не через третьих лиц, и включал обмены между двумя сторонами, в Сирии и в третьей стране, сообщили официальные лица.

По словам бывшего чиновника, это началось примерно через две недели после прихода к власти ХТШ 8 декабря.

По словам официальных лиц, обмен разведданными обусловлен взаимной заинтересованностью в предотвращении возрождения ИГИЛ, однако в то же время это не отражает полного принятия ХТШ со стороны США, которая по-прежнему считается террористической организацией.

Пока непонятно, какую политику будет проводить президент Дональд Трамп в отношении нового правительства в Сирии.

Но он дал понять, что не желает вмешиваться в дела ближневосточной страны.

«Это не наша война», – написал он в социальных сетях в прошлом месяце, когда повстанцы ХТШ продвигались к Дамаску.

Чиновники рассказывают, что канал обмена разведданными является отдельным от дипломатической деятельности.

Неизвестно, были ли какие-то разведывательные или дипломатические контакты после того, как Трамп вступил в должность в понедельник.

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