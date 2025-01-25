Силы обороны Украины эффектно разбили российскую штурмовую группу с бронетехникой в Донецкой области 25.01.2025, 20:02

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Видеофакт.

На территории Донецкой области идут тяжелые бои, враг постоянно пытается добраться до позиций Сил обороны Украины.

Как сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица», бойцы украинского 5-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ «Омега» остановили штурмовую группу противника на подступах к позициям Сил обороны на территории Донецкой области.

В ОСУВ «Хортица» рассказали, что россияне наступали несколькими единицами бронетехники, включая бронеавтомобили «Ахмат», которые поставляются в российскую армию с начала полномасштабной войны.

По словам бойцов, пехота противника под прикрытием своей бронетехники пыталась продвинуться по открытой местности через поле в сторону украинских позиций. Впрочем, остановить врага удалось еще на подступах к позициям украинцев.

- Камера разведывательного дрона зафиксировала как украинские бойцы прицельно уничтожают оккупантов вместе с техникой. Добежать до укрытия и спрятаться удалось не всем. Как результат, сожжена вражеская бронетехника и ликвидированы оккупанты, - говорится в сообщении.

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