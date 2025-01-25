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Новый министр обороны США Пит Хегсет приведен к присяге

  • 25.01.2025, 22:48
Новый министр обороны США Пит Хегсет приведен к присяге
Пит Хегсет

Днем ранее Сенат утвердил его кандидатуру после напряженного голосования.

В субботу Пит Хегсет был приведен к присяге в качестве 29-го министра обороны США. Накануне поздно вечером он был утвержден в этой должности по результатам голосования в Сенате, передает «Голос Америки».

Хегсет принял присягу от вице-президента Джей Ди Вэнса. Рядом с ним находилась жена Хегсета Дженнифер Раучет, а сенаторы-республиканцы наблюдали за церемонией.

В своем кратком выступлении Хегсет изложил свои основные принципы - восстановить воинский дух, перестроить вооруженные силы и восстановить сдерживание противников.

«Мы не хотим вести войны, - заявил он в своем обращении. – Мы хотим сдерживать их... и ответственно их заканчивать».

Хегсет подчеркнул, что если все же придется воевать, «мы будем использовать подавляющую и решительную силу, чтобы одолеть и уничтожить врага и вернуть наших парней домой».

Новый министр обороны также поблагодарил за поддержку Дональда Трампа, который находится с визитом в Лас-Вегасе.

«Для меня честь всей жизни, сэр, служить под вашим началом, - сказал Хегсет. – Мы с нетерпением ждем поддержки наших войск и вашей поддержки в обеспечении мира посредством силы для возвращения Америки на первое место и в восстановления наших вооруженных сил».

В своем обращении к военнослужащим США, опубликованном на сайте Пентагона, Хегсет подчеркнул свою приверженность делу американской армии, заверив, что восстановит «доверие к нашим военным».

«Я посвятил свою жизнь военнослужащим и их семьям. – говорится в обращении. - Я всегда буду прикрывать вас так же, как мои товарищи прикрывали меня на поле боя. Мы служим вместе в опасное время. Наши враги не успокоятся и не отступят, но и мы тоже. Мы встанем плечом к плечу, чтобы справиться с неотложными задачами этого момента».

Хегсет также заявил, что его ведомство будет работать с «союзниками и партнерами над сдерживанием агрессии коммунистического Китая», а также «поддерживать приоритет президента по ответственному завершению войн».

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