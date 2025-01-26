Как закончится война РФ против Украины: четыре сценария от Times 6 26.01.2025, 12:19

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Решающую роль в каждом из них играет новый президент США.

Есть четыре вероятных сценария того, как может завершиться война, развязанная диктатором РФ Владимиром Путиным против Украины.

Решающую роль в каждом из них играет новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Об этом говорится в статье британского военкора Энтони Лойда изданию The Times.

«Судьба Украины висит на волоске. Сможет ли президент Трамп обеспечить мир или страну ждет полное поражение?» — задается вопросом журналист.

Первый сценарий — самый худший для Киева. Он предполагает, что диктатор РФ Владимир Путин откажется от мирных переговоров и продолжит агрессию.

Параллельно Киев лишится поддержки Вашингтона, что, возможно, приведет к военному поражению украинцев на поле боя.

Лойд считает такой сценарий маловероятным. По его мнению, Трамп не позволит катастрофического исхода, так как он будет означать и его личное поражение. Дело в том, что разгром Украины станет ударом не только по репутации нового президента США, но и по глобальной безопасности.

При таком развитии ситуации миллионы украинских беженцев снова хлынут в Европу, огромное количество граждан попадет под российские репрессии. Плюс к этому российские танки окажутся у границ Польши.

Второй сценарий предполагает «плохой мир». При нем Украина, лишившись поддержки Америки, идет на капитуляцию перед Россией. В Киеве власть в свои руки берут ставленники Москвы.

Фактически, Украина при таком развитии ситуации станет второй Беларусью. И это также усилит угрозы для Европы.

Третий сценарий — это остановка огня с заморозкой линии фронта. Автор пишет, что такое решение потенциально может стать первым шагом к окончательному урегулированию конфликта с Москвой.

Получив гарантии безопасности, Украина сможет сохранить стабильность. Однако, отмечает Лойд, команда Трампа прекрасно понимает, что перемирия категорически недостаточно.

Без окончательного урегулирования конфликта риск его возобновления останется чрезвычайно высоким.

Последний четвертый сценарий — это прекращение войны через переговоры. Важный элемент — Украина говорит с агрессором с позиции силы благодаря военной и экономической поддержке Соединенных Штатов.

Это позволит Киеву получить хорошую сделку, которая обеспечит стране безопасность, суверенитет и экономическую стабильность.

При этом, считает автор, на этом этапе мало шансов на возвращение Украине ее территорий, захваченных российскими оккупантами.

По мнению Лойда, итог войны будет зависеть не от того, под чьим контролем окажется Донбасс, а от того, в зоне чьего влияния останется Украина — Запада или Путина.

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