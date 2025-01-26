СМИ: Лукашенко обратился за помощью врачей из Китая

СМИ: Лукашенко обратился за помощью врачей из Китая7
- 26.01.2025, 16:35
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Состояние диктатора ухудшается.
Польское издание Wirtualna Polska пишет об ухудшающемся состоянии здоровья Лукашенко.
Автор книг о России и Беларуси Мартин Стшыжевский обратил внимание на то, что режиму все труднее скрывать информацию о проблемах со здоровьем белорусского правителя:
— Утечки говорят о том, что один из сыновей Лукашенко, когда ему стало очень плохо, обратился с прямой просьбой о помощи в Китай.
Лукашенко скоро исполнится 71 год. Однако он неохотно говорит о своем здоровье. Исключение диктатор сделал в июле прошлого года. Он признался, что у него «тяжелые дни», что он «устал». Это совпало с недомоганием диктатора на саммите Шанхайской организации сотрудничества.