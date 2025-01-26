закрыть
26 января 2025, воскресенье, 17:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Лукашенко обратился за помощью врачей из Китая

7
  • 26.01.2025, 16:35
  • 5,064
СМИ: Лукашенко обратился за помощью врачей из Китая

Состояние диктатора ухудшается.

Польское издание Wirtualna Polska пишет об ухудшающемся состоянии здоровья Лукашенко.

Автор книг о России и Беларуси Мартин Стшыжевский обратил внимание на то, что режиму все труднее скрывать информацию о проблемах со здоровьем белорусского правителя:

— Утечки говорят о том, что один из сыновей Лукашенко, когда ему стало очень плохо, обратился с прямой просьбой о помощи в Китай.

Лукашенко скоро исполнится 71 год. Однако он неохотно говорит о своем здоровье. Исключение диктатор сделал в июле прошлого года. Он признался, что у него «тяжелые дни», что он «устал». Это совпало с недомоганием диктатора на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников