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ВСУ загнали армию РФ в «огневой мешок» в Великой Новоселке

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  • 26.01.2025, 21:25
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ВСУ загнали армию РФ в «огневой мешок» в Великой Новоселке

Любое передвижение оккупантов пресекается снарядами и дронами. 

110-я ОМБр ВСУ в своем Telegram-канале сообщает, что российские военные попали в «огневой мешок» в населенном пункте Великая Новоселка, любое их передвижение пресекается снарядами и дронами.

Украинские военные опровергли утверждения Минобороны РФ о полном захвате Великой Новоселки, отметив, что бои в населенном пункте продолжаются. 

В сообщении говорится, что угрозы окружения украинских подразделений нет. На тех участках, где такая угроза существовала, украинские бойцы умело воспользовались погодой и отошли. Но это не означает полного выхода из города. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимальное поражение противника. 

Если по артиллерии и FPV у украинских защитников примерный паритет с оккупантами, то по количеству пехоты у врага большое преимущество. Тем не менее 110-я ОМБр нанесла противнику большие потери и продолжает их наносить. 

В бригаде также рассказали, что у врага нет перспектив продолжать наступление из Великой Новоселки. Река Мокрые Ялы, создававшая препятствия в плане обеспечения украинских подразделений, теперь стала проблемой для противника. Оккупанты попали в «огневой мешок», в котором спокойно им не будет. 

В самом населенном пункте уцелевших зданий не осталось, уточнили военные. 

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