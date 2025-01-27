Трамп приказал ввести 25-процентные пошлины против Колумбии 27.01.2025, 6:40

Богота отказалась принять самолеты с нелегалами.

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25-процентные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США, сообщает «Радио Свобода».

«Я приказал моей администрации немедленно принять следующие срочные и решительные ответные меры: экстренные 25-процентные пошлины на все товары, поступающие в США», - написал он в воскресенье в социальной сети Truth Social, говоря об ответе на действия Колумбии.

Он подчеркнул, что через неделю пошлины планируется увеличить до отметки в 50%.

Также он поручил ввести запрет на въезд и немедленное аннулирование виз в отношении колумбийских правительственных чиновников, ввести визовые санкции против всех членов правящей партии и членов семей членов правительства, усилить таможенный контроль и подготовить дальнейшие ограничительные меры.

Президент заявил, что все эти меры вводятся в связи с тем, что власти Колумбии не позволили приземлиться на территории страны двум американским военным самолетам, перевозившим большое число нелегалов.

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