Украинский дрон «Лютый» атаковал российскую нефтебазу в Тверской области
- 27.01.2025, 8:08
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Прогремел взрыв.
Российские паблики пишут о том, что в ночь на 27 января украинский дрон типа «Лютый» атаковал в Твери местную нефтебазу.
Губернатором области Игорь Руденя подтвердил факт атаки беспилотника, пишет «Диалог».
В Сети жители Твери стали выкладывать кадры, на которых отчетливо можно услышать звуки летящего беспилотника.
Также есть и кадры «хлопков» в районе поселка Элеватор. Именно в этом районе и находится Тверская НПЗ, принадлежащая ОАО «Сургутнефтегаз».
В пресс-службе администрации Тверской области заявили, что силами Росгвардии в небе над областью был уничтожен один дрон. Якобы при его падении никто не пострадал. Однако кадры из Сети свидетельствуют об обратном.