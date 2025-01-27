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Украинский дрон «Лютый» атаковал российскую нефтебазу в Тверской области

  • 27.01.2025, 8:08
  • 5,888
Украинский дрон «Лютый» атаковал российскую нефтебазу в Тверской области

Прогремел взрыв.

Российские паблики пишут о том, что в ночь на 27 января украинский дрон типа «Лютый» атаковал в Твери местную нефтебазу.

Губернатором области Игорь Руденя подтвердил факт атаки беспилотника, пишет «Диалог».

В Сети жители Твери стали выкладывать кадры, на которых отчетливо можно услышать звуки летящего беспилотника.

Также есть и кадры «хлопков» в районе поселка Элеватор. Именно в этом районе и находится Тверская НПЗ, принадлежащая ОАО «Сургутнефтегаз».

В пресс-службе администрации Тверской области заявили, что силами Росгвардии в небе над областью был уничтожен один дрон. Якобы при его падении никто не пострадал. Однако кадры из Сети свидетельствуют об обратном.

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