Украинские БПЛА атаковали пять регионов России
- 27.01.2025, 9:49
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Многие из них достигли своих целей.
Минобороны РФ сообщает об атаки украинских беспилотников на пять регионов страны.
«15 БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской, по одному – над Орловской и Тверской областями», — сообщает ведомство.
Однако, судя по сообщениям в Сети, многие украинские дроны достигли своей цели. Так в Тверской области была поражена нефтебаза.