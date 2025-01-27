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Украинские БПЛА атаковали пять регионов России

  • 27.01.2025, 9:49
  • 2,598
Украинские БПЛА атаковали пять регионов России

Многие из них достигли своих целей.

Минобороны РФ сообщает об атаки украинских беспилотников на пять регионов страны.

«15 БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской, по одному – над Орловской и Тверской областями», — сообщает ведомство.

Однако, судя по сообщениям в Сети, многие украинские дроны достигли своей цели. Так в Тверской области была поражена нефтебаза.

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