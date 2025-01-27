Украинские БПЛА атаковали пять регионов России 27.01.2025, 9:49

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Многие из них достигли своих целей.

Минобороны РФ сообщает об атаки украинских беспилотников на пять регионов страны.

«15 БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской, по одному – над Орловской и Тверской областями», — сообщает ведомство.

Однако, судя по сообщениям в Сети, многие украинские дроны достигли своей цели. Так в Тверской области была поражена нефтебаза.

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