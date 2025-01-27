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Северо-Балтийская восьмерка: Лукашенко лишен легитимности

  • 27.01.2025, 11:03
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Северо-Балтийская восьмерка: Лукашенко лишен легитимности

Страны Балтии и Скандинавии призывают режим освободить политзаключенных.

Северные и Балтийские страны «поддерживают заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о поддержке белорусского народа», пишет «Позiрк».

В документе, опубликованном 26 января Северо-Балтийской восьмеркой (Nordic-Baltic Eight, NB8), отмечается, что страны-участницы «солидарны с белорусским народом, который стремится к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси». Констатируется, что «будущая демократическая Беларусь имеет место в европейской семье».

Подчеркивается, что страны Северной Европы и Балтии «продолжают поддерживать демократическое право белорусского народа выбирать своих лидеров путем свободных и справедливых выборов. Его подлинными демократическими условиями являются верховенство закона, политический плюрализм и полное уважение прав человека и основных свобод. Ничего из этого, к сожалению, не наблюдается в сегодняшней Беларуси».

«Напротив, — говорится в документе, — непрекращающийся и беспрецедентный уровень репрессий, включая произвольные задержания и пытки, массовые нарушения прав человека, жесткие ограничения на участие в политической жизни для оппонентов режима и крайне ограниченный доступ к независимым СМИ лишили прошедший сегодня процесс какой-либо легитимности. Это также нашло отражение в решении властей Беларуси пригласить миссию БДИПЧ ОБСЕ всего за 10 дней до начала выборов».

Северо-Балтийская восьмерка настоятельно призвала к «немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных и их эффективной реабилитации» и констатировала, что Александр Лукашенко «по-прежнему лишен какой-либо демократической легитимности».

Северо-Балтийская восьмерка  — региональный формат сотрудничества, в который входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

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