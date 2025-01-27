Сотни цистерн с газом из Казахстана застряли на белорусско-польской границе 4 27.01.2025, 11:56

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иллюстративное фото

Их отправили в конце декабря 2024-го года.

После введения запрета на ввоз сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России в Европейский Союз в конце 2024 года, казахстанский газ также оказался под ударом. Сотни железнодорожных цистерн с сжиженным газом, отправленных в конце декабря прошлого года, не могут пересечь белорусско-польскую границу.

Как сообщил телеграм-канал «Нефть и газ Казахстана. Факты и комментарии», на конец прошедшей недели более 100 цистерн производства ТОО «Тенгизшевройл» стоят на станциях Брест-Центральный, Брест-Восточный и Барановичи-Центральный. Причиной задержки стали требования польской таможни, которая запрашивает дополнительные документы, подтверждающие казахстанское происхождение товара.

Имидж Казахстана как страны, способствующей обходу санкций Евросоюза, негативно сказался на ситуации. Таможенные органы ЕС выражают опасения, что под видом казахстанского СУГ может происходить реэкспорт российского газа.

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