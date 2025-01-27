BBC: Россия выводит войска из Сирии 7 27.01.2025, 12:33

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В Тартус прибыли корабли.

Судя по спутниковым снимкам, у российской военно-морской базы в сирийском Тартусе пришвартовались два российских корабля «Спарта» и «Спарта II». По мнению экспертов, это может означать, что эвакуация российского контингента, которая была ожидаемой, наконец началась, сообщает BBC.

Оба корабля принадлежат ООО «Оборонлогистика» — судоходной компании, работающей на Министерство обороны России. Они находятся под санкциями США.

После падения режима Башара Асада конец российского военного присутствия в Сирии был вопросом времени, говорили аналитики.

Судя по спутниковым снимкам, проанализированным BBC Verify, в последние недели в порт Тартуса было перевезено большое количество военной техники. На фото видны десятки транспортных средств и тонны оборудования в порту.

Свозить оборудование российские военные начали еще в середине декабря. Тогда же появились первые снимки колонн российской техники, движущихся на север к базе из других районов Сирии.

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