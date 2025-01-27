Назван предположительный рост библейского великана Голиафа 4 27.01.2025, 14:24

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Его описание могло быть литературным приемом.

Ученые из Университета Бригама Янга установили, что рост Голиафа, филистимского воина, упомянутого в Библии в книге Самуила, мог составлять около 2,38 метра. Тем не менее, такая длина тела является лишь приблизительной. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В традиционном переводе Библии говорится, что рост Голиафа составлял «шесть локтей и пядь», что эквивалентно 2,97 метра. Однако археологи и исследователи утверждают, что эта цифра может быть значительно завышена.

Как пояснил Клайд Биллингтон, библеист и исполнительный директор Института библейской археологии, древний локоть был единицей измерения, использовавшейся для определения длины от локтя до кончика среднего пальца. В то время локоть как величина не был стандартизирован нигде, кроме Египта, где его длина равнялась 52,5 см. По египетским меркам рост Голиафа мог бы составлять около 3,28 метра. Однако для более точных оценок важно учитывать другие системы измерений.

Исследования показали, что в более старых версиях Библии, например, в греческой Септуагинте (перевод Ветхого Завета, выполненный между I и III веками до н. э.), рост Голиафа характеризуется «четырьмя локтями и пядью», что указывает на гораздо более «скромные» 2,26 метра (семь футов и пять дюймов). Это также подтверждается археологическими находками.

Профессор Джефф Чедвик из Университета Бригама Янга, который возглавил исследование, обнаружил, что древние израильтяне использовали свою систему измерений, отличную от египетской. Измерив сотни архитектурных элементов в руинах города Гат, где, по библейскому преданию, родился Голиаф, Чедвик и его коллеги пришли к выводу, что древний локоть равнялся 54 см, а шаг — 22 см. С учетом этих данных рост Голиафа мог составлять 2,38 метра (семь футов 10 дюймов). Такое значение намного превышает показатель роста среднестатистического человека того времени — около 1,60 метра.

Тем не менее, Чедвик отмечает, что описания роста Голиафа могут быть больше литературным приемом, направленным на то, чтобы подчеркнуть его гигантские размеры. По мнению ученых, авторы Библии могли пытаться обозначить величие воина, а не описывать его точный рост.

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