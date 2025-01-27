Ученые рассказали, сколько времени нужно для формирования привычки 1 27.01.2025, 15:13

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Вовсе на 21 день.

Многие из нас слышали, что для формирования новой привычки достаточно всего 21 дня. Однако, новое исследование, проведенное учеными Университета Южной Австралии, опровергает этот распространенный миф, пишет New Voice.

Оказалось, что процесс формирования устойчивых привычек может занимать от двух месяцев до целого года.

Исследователи проанализировали данные более 2600 человек и выяснили, что на время формирования привычки влияют различные факторы, включая регулярность выполнения действий, время практики и личные предпочтения.

Например, если вы включите новую привычку в свою утреннюю рутину, у вас будет больше шансов на успех.

Понимание того, что формирование привычек — это длительный процесс, поможет людям более реалистично оценивать свои возможности и не сдаваться при первых трудностях.

Кроме того, эти данные могут быть использованы для разработки более эффективных программ по пропаганде здорового образа жизни.

Исследование ученых из Университета Южной Австралии дает нам более глубокое понимание процесса формирования привычек. Зная о том, что на это требуется время и усилия, мы можем более эффективно работать над созданием здоровых и устойчивых изменений в своей жизни.

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