Массовые протесты в Сербии: студенты перекрыли автомагистраль в Белграде 27.01.2025, 18:10

1,536

Протесты в стране продолжаются уже более месяца.

В столице Сербии Белграде в понедельник участники акции протеста студентов перекрыли важную транспортную магистраль. Блокада должна продлиться 24 часа. В акции участвуют и поддерживающие требования студентов представители других групп населения - в частности, фермеры приехали на тракторах. Фотографии акции, в которой участвуют сотни людей, публикует Балканская служба «Радио Свобода».

Протесты в Белграде и других городах Сербии продолжаются уже более месяца. Они начались после трагедии в городе Нови-Сад на севере Сербии. Там 1 ноября из-за падения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек.

Студенты первоначально потребовали прозрачного расследования трагедии и привлечения к ответственности виновных. Студенты, которых поддерживают активисты оппозиции и представители гражданского общества, считают ответственными за случившееся власти, обвиняя их в коррупции, которая и привела к некачественному ремонту здания вокзала.

После того, как власти, по мнению участников акций протеста, не прислушались к их требованиям, начали выдвигаться и политические требования, в частности о создании переходного правительства, которое подготовило бы свободные досрочные выборы в парламент. Для многих участников протестов трагедия в Нови-Саде стала подтверждением того, что, по их мнению, правительство и президент Александр Вучич ведут страну по неправильному пути.

После серии массовых митингов в прошую пятницу была организована всеобщая забастовка, к которой присоединились учебные заведения и около 200 компаний по всей стране. В выходные в Белграде и других городах вновь прошли марши протеста. Ещё в декабре Заблокирована работа более 50 факультетов четырёх государственных университетов, а также десятков средних школ.

Президент Вучич, с одной стороны, обещает прислушаться к требованиям участников акций протеста. В частности в субботу он призвал чиновников опубликовать все документы, связанные с реконструкцией вокзала - это одно из требований студентов. С другой стороны, Вучич и его сторонники обвиняют демонстрантов якобы в сотрудничестве с некими зарубежными силами с целью дестабилизировать Сербию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com