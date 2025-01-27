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Массовые протесты в Сербии: студенты перекрыли автомагистраль в Белграде

  • 27.01.2025, 18:10
  • 1,536
Массовые протесты в Сербии: студенты перекрыли автомагистраль в Белграде

Протесты в стране продолжаются уже более месяца.

В столице Сербии Белграде в понедельник участники акции протеста студентов перекрыли важную транспортную магистраль. Блокада должна продлиться 24 часа. В акции участвуют и поддерживающие требования студентов представители других групп населения - в частности, фермеры приехали на тракторах. Фотографии акции, в которой участвуют сотни людей, публикует Балканская служба «Радио Свобода».

Протесты в Белграде и других городах Сербии продолжаются уже более месяца. Они начались после трагедии в городе Нови-Сад на севере Сербии. Там 1 ноября из-за падения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек.

Студенты первоначально потребовали прозрачного расследования трагедии и привлечения к ответственности виновных. Студенты, которых поддерживают активисты оппозиции и представители гражданского общества, считают ответственными за случившееся власти, обвиняя их в коррупции, которая и привела к некачественному ремонту здания вокзала.

После того, как власти, по мнению участников акций протеста, не прислушались к их требованиям, начали выдвигаться и политические требования, в частности о создании переходного правительства, которое подготовило бы свободные досрочные выборы в парламент. Для многих участников протестов трагедия в Нови-Саде стала подтверждением того, что, по их мнению, правительство и президент Александр Вучич ведут страну по неправильному пути.

После серии массовых митингов в прошую пятницу была организована всеобщая забастовка, к которой присоединились учебные заведения и около 200 компаний по всей стране. В выходные в Белграде и других городах вновь прошли марши протеста. Ещё в декабре Заблокирована работа более 50 факультетов четырёх государственных университетов, а также десятков средних школ.

Президент Вучич, с одной стороны, обещает прислушаться к требованиям участников акций протеста. В частности в субботу он призвал чиновников опубликовать все документы, связанные с реконструкцией вокзала - это одно из требований студентов. С другой стороны, Вучич и его сторонники обвиняют демонстрантов якобы в сотрудничестве с некими зарубежными силами с целью дестабилизировать Сербию.

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