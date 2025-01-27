Более 150 тысяч посвященных холокосту архивных документов выложили в Сеть 27.01.2025, 19:58

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Опубликованы фотографии, письма, мемуары, плакаты и брошюры.

Специалисты оцифровали и опубликовали архив Библиотеки Винера (Лондон) — крупнейший в мире архив, посвященный истории холокоста. В Сеть выложены фотографии 150 тыс. предметов, среди которых письма, брошюры и фотографии. Проект запустили 27 января, в День памяти жертв холокоста, говорится в сообщении библиотеки.

Как рассказал директор библиотеки Тоби Симпсон, проект разрабатывался более десяти лет. Среди экспонатов — частные письма, архивы организаций, брошюры, подшивки газет, плакаты, неопубликованные рукописи, мемуары, фотографии. Благодаря архиву люди смогут найти родственников и узнать новую информацию о том, что случилось с их семьями.

«Прошло 90 лет. И в каждом из этих десятилетий понимание холокоста обществом менялось, и эта коллекция — хроника этого процесса. Часто история того, как материал попал к нам, так же интересна, как и сами предметы», — заявил Симпсон.

Работа по оцифровке коллекций этого обширного архива будет продолжаться. В ближайшие годы количество опубликованных документов будет расти. Планируется выкладывать по 100 тыс. страниц в год.

Библиотека по изучению периода нацизма и холокоста была основана 92 года назад доктором Альфредом Винером, который еще в 1920-е годы собирал свидетельства об антисемитизме и преследовании евреев. Изначально она находилась в Амстердаме, а незадолго до начала Второй мировой войны переехала в Лондон. Часть архивных документов использовалась в качестве доказательств на Нюрнбергском процессе.

За годы войны в лагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, большинство из них — евреи. В числе жертв также 70–75 тыс. поляков, 20 тыс. цыган и 14 тыс. военнопленных. Спустя два года после освобождения на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.

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