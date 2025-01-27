Стало известно, кто из лукашистов попал под санкции Канады 2 27.01.2025, 21:47

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ОМОН, ГУБОПиК, КГБ и другие.

Канада вводит санкции против физических и юридических лиц «в связи с продолжающимися грубыми и систематическими нарушениями прав человека режимом Лукашенко в Беларуси, а также его поддержкой нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», сообщили в МИД.

Под новые санкции попали: жена Александра Лукашенко Галина, чиновница из Мингорисполкома Ольга Маршалович, двое сыновей камандира ОМОН Дмитрия Балабы — Артем и Максим, замминистра внутренних дел Николай Карпенков и его жена Ирина, директор завода «Легмаш» Владислав Павленко, председатель совета директоров «КБ Беспилотные Вертолеты» Владимир Чудаков, гендиректор БМЗ Анатолий Савенок и начальник ГУБОПиК Андрей Ананеко.

В санкционный список также добавлены следующие субъекты:

Подразделения милиции особого назначения (ОМОН).

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК).

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь.

ОАО «СтанкоГомель».

Белорусский металлургический завод.

ОАО «Завод «Легмаш».

КБ «Беспилотные вертолеты».

ООО «Лаборатория Аддитивных Технологий».

ООО «Рухсервомотор».

Минский подшипниковый завод.

Минский завод шестерен.

ОАО «Вистан».

«Санкции налагают на перечисленных лиц запрет на сделки (фактически, заморозку активов), запрещая лицам в Канаде и канадцам за пределами страны совершать сделки с любым имуществом этих лиц и организаций или предоставлять им финансовые или связанные с ними услуги», — отметили в дипведомстве.

«Сегодня мы посылаем Александру Лукашенко четкий сигнал: Канада не останется в стороне, пока его режим продолжает попирать права и свободы граждан Беларуси и поддерживать полномасштабное вторжение России в Украину. Мы остаемся солидарны с беларусским народом, а также с беларусскими демократическими силами, и будем продолжать поддерживать их усилия по установлению подлинной демократии в Беларуси», — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

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