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Индийский рыбак поймал гигантского океанического ската весом в тонну

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  • 27.01.2025, 22:05
  • 3,108
Индийский рыбак поймал гигантского океанического ската весом в тонну

Для взвешивания рыбы на суше был использован кран.

В индийской деревне Перияталай (штат Тамилнад) местные рыбаки поймали гигантского ската манту весом 1080 кг. Об этом сообщила The Indian Express.

Рыбак по имени Джозеф и его товарищи обнаружили ската в 10 морских милях (около 18,5 км) от берега. Из-за его большого размера рыбаки не смогли поднять улов на лодку и были вынуждены тащить сеть к берегу.

Для взвешивания рыбы на суше был использован кран. Местные жители отметили, что такой крупный улов здесь фиксируется впервые. Скат был продан на аукционе за 56 тыс. рупий.

Скат манта — крупнейший из скатов, достигающий длины до 7 м и размаха «крыльев» до 9 м. Вес этих рыб может составлять до 3 т. Их характерная черта — широкая голова с длинными плавниками и хвост без шипа.

Манты обитают у коралловых рифов и питаются планктоном и мелкой рыбой. В прошлом считалось, что они могут утащить человека в море, но на самом деле они миролюбивы. Уникальной особенностью этих рыб является наличие трех парных конечностей и самый крупный мозг среди всех рыб.

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