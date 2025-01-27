Ferrari продала первый автомобиль за биткоины
- 27.01.2025, 23:16
Кто купил авто.
Итальянский производитель автомобилей класса люкс Ferrari начал принимать биткоины в качестве официального способа оплаты своих моделей в автосалонах. Первым клиентом, воспользовавшимся новой услугой, стал директор компании B2C2 Макс Бунин, о чем и сообщил на платформе X.
Он приобрел автомобиль за криптовалюту.
«Уму непостижимо, но я первый — и никто прежде — евробедняк, который купил новый Ferrari непосредственно в биткоинах. Ламбо недоуменно посторонится», - отметил Бунин в своем сообщении.
Turns out I'm the first Europoor to ever buy a new @Ferrari directly in Bitcoin 🏎— Max Boonen (@maxboonen) January 24, 2025
Lambo shills in disbelief pic.twitter.com/DrJJgvttuC
Добавим, в июле 2024 года компания проинформировала, что европейские дилеры начнут принимать криптовалюту в качестве платежного средства после успешного запуска этой системы в США.
В 2021 году Илон Маск, миллиардер и основатель Tesla, объявил, что его компания будет продавать автомобили за биткоины, но затем отказался от этой идеи из-за экологических соображений. Он заявил, что вернется к этому решению, когда производство биткоинов станет менее вредным для окружающей среды.
Решение Ferrari о принятии криптовалютных платежей может стать весомым шагом к привлечению новых клиентов и удовлетворению их потребностей в современном цифровом мире.