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Трамп предложил Моди увеличить закупки у США товаров в сфере безопасности

  • 28.01.2025, 3:06
Трамп предложил Моди увеличить закупки у США товаров в сфере безопасности
Нарендра Моди и Дональд Трамп (Фото: White House / Global Look Press)

Премьер-министр Индии и президент США провели телефонный разговор.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник 27 января провел первый после инаугурации разговор с президентом США Дональдом Трампом, поздравив его с началом второго президентского срока. Об этом сообщил индийский новостной канал NDTV.

В ходе общения Моди подчеркнул необходимость укрепления двустороннего партнерства между государствами, заявив о приверженности Индии «взаимовыгодным и доверительным отношениям» с США. В свою очередь, Трамп призвал Индию увеличить закупки оборудования для обеспечения безопасности американского производства, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Я был рад поговорить с моим уважаемым другом, президентом Трампом, и поздравить его с историческим вторым сроком. Мы по-прежнему настроены на укрепление взаимовыгодного и доверительного партнерства», — написал премьер-министр в своей соцсети.

Сразу после вступления в должность президент США подписал несколько указов, направленных на реформирование иммиграционной политики, в том числе на программу H1-B, которая позволяет американским компаниям привлекать квалифицированных иностранных специалистов.

Индия продолжает оставаться одним из крупнейших источников легальной миграции в США, но также отмечается рост нелегальной миграции через канадскую и мексиканскую границы. Индийский министр иностранных дел С. Джаишанкар отметил, что страна готова принимать своих граждан, находящихся в США нелегально.

«Мы поддерживаем возможность возвращения граждан Индии, которые находятся в США нелегально. Мы всегда готовы работать с правительством США, чтобы решить этот вопрос», — заявил Джаишанкар после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

Кроме того, министр подчеркнул, что Индия заинтересована в увеличении возможностей для своих граждан и в решении вопросов, связанных с торговлей и незаконной миграцией.

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