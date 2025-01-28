Coca-Cola отозвала из продажи в Европе часть своих напитков 1 28.01.2025, 17:21

В них нашли опасное вещество.

Европейское подразделение Coca-Cola — Coca-Cola Europacific Partners Plc — отозвало из продажи в нескольких странах свои напитки. Как пишет Bloomberg, проблема — в заражении некоторых партий продукции опасным веществом — хлоратом.

Это химическое соединение в определенных дозах является токсичным для человека и даже может привести к почечной недостаточности.

Проблема затронула незначительный объем напитков Coke, Fanta и Sprite на относительно небольшом рынке. Компания сообщила, что изъятию подлежат банки и бутылки с кодом от 328 GE до 338 GE в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

При этом с высокой вероятностью уже обнаружен источник заражения — контейнер, используемый на одном производственном участке компании для очистки воды.

Вероятно, из-за оперативности действий производителя и небольшой партии изъятого товара рынок не отреагировал на это событие. Более того, акции Coca-Cola на торгах 28 января даже выросли на 3%, до почти $64.

В 2024 году доходы компании росли выше прогнозов. А стоимость ее бренда ($61,2 млрд) оказалась седьмой в рейтинге крупнейших компаний мира.

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