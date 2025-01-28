Оператору Nord Stream разрешили законсервировать поврежденный газопровод

Оператору Nord Stream разрешили законсервировать поврежденный газопровод1
- 28.01.2025, 22:15
Чтобы предотвратить дальнейший выброс газа.
Энергетическое агентство Дании выдало разрешение оператору Nord Stream 2 AG на проведение работ по консервации поврежденного газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море, передает Reuters.
«Работа будет направлена на консервацию поврежденного трубопровода путем установки специальных заглушек на каждом конце трубы, чтобы предотвратить дальнейший выброс газа и попадание насыщенной кислородом морской воды», — говорится в заявлении агентства.
Nord Stream 2 AG планирует провести эти работы во втором или третьем квартале 2025 года, их срок — две-три недели.