У границы с Украиной начался пожар на болоте 2 28.01.2025, 22:07

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Горит заказник «Званец» в Дрогичинском районе.

Вечером 28 января Минлесхоз сообщил, что «в эти минуты в Дрогичинском районе Брестской области горит болотистая местность на территории республиканского ландшафтного заказника «Званец» возле деревни Рожное».

«Тушение пожара затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Угрозы населенным пунктам нет, вместе с тем, расстояние до гослесфонда составляет около 2−3 километров», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что это первый природный пожар в этом году.

Заказник «Званец» расположен на территории Дрогичинского и Кобринского районов Брестской области в междуречье Днепровско-Бугского канала и его притоков — Белоозерского и Ореховского каналов. Площадь заказника составляет 16 227 га, он находится вблизи границы с Украиной.

Имеет статус водно-болотного угодья международного значения (Рамсарской территории) и территории международного значения, важной для птиц. Его международная значимость заключается, в первую очередь, в поддержании мест обитания видов птиц, находящихся под угрозой глобального исчезновения: вертлявой камышовки (на территории заказника обитает самая крупная популяция в Европе), большого подорлика и коростеля.

Заказник представляет собой крупнейшее в Европе низинное болото с многочисленными повышениями — минеральными «островами», часть которых поросла древесной растительностью. Эти небольшие открытые «острова», площадь которых колеблется от 0,2 до 10 га, являются местом гнездования для ряда редких видов птиц (болотная сова, большой кроншнеп). Подобные болота были широко распространены в Белорусском Полесье, но большая их часть осушена в 1960-е гг. Открытое низинное болото занимает около 77% территории заказника.

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