Bloomberg: Жители Гренландии дали отпор Трампу
- 29.01.2025, 11:09
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Опрос включал 497 интервью.
Подавляющее большинство населения Гренландии выступает против выхода из состава Дании. Это наносит удар по настойчивым заявлениям президента Дональда Трампа о желании острова присоединиться к США.
Об этом сообщает Bloomberg.
Опрос Verian, проведенный по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq, показал, что 85% населения самоуправляемой арктической территории не хотят быть частью США. Только 6% заявили, что предпочли бы США, а 9% не определились.
Трамп настаивает, что хочет захватить крупнейший остров в мире по соображениям безопасности и отказался исключить применение силы. Он также утверждал, что население Гренландии предпочло бы быть частью США. Его интерес к этой территории проистекает из его первого срока на посту.
«Жители Гренландии недовольны Данией, - заявил Трамп 21 января. - Знаете, я думаю, что они довольны нами».
Эту точку зрения не разделяют лидеры Гренландии, многие из которых вместо этого стремятся к независимости. Хотя остров является частью Королевства Дания, его 57 тысяч жителей имеют обширное самоуправление.
«Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы, конечно, хотим быть гренландцами», - заявил недавно премьер-министр территории Муте Боуруп Эгеде.
«Трамп не должен получить Гренландию», - заявил Ларс Лекке Расмуссен, министр иностранных дел Дании. - «Гренландия - это Гренландия. Гренландский народ - это народ также в смысле международного права», и в конечном итоге он определяет свою ситуацию.
Опрос включал 497 интервью, проведенных в Интернете с 22 по 26 января, включая репрезентативную выборку граждан Гренландии в возрасте 18 лет и старше. Статистическая неопределенность ответов составляет около 3,1 процентных пункта.
Опрос также показал, что 45% гренландцев считают интерес Трампа к Гренландии угрозой. Только около 8% взяли бы паспорт США, если бы им пришлось делать мгновенный выбор между датским и американским гражданством.