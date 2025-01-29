«НАТО и G7 могут перекрыть «золотую жилу» Путина» 4 29.01.2025, 13:43

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Эксперт озвучил сценарий.

Нефть и газ являются ключевыми ресурсами страны-агрессора России, позволяющими ей продолжать войну против Украины и удерживать экономику РФ на плаву. Однако у мировых лидеров есть возможность нанести серьезный удар Кремлю в этих отраслях.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, полное эмбарго на экспорт российской нефти и блокирование прохождения через Датские проливы могли бы стать ключевыми шагами для серьезного удара по нефтяной отрасли России и ее бюджету в целом.

«Но для этого нужны совместные действия всех стран НАТО, Большой семерки (G7), поскольку Россия всячески будет противодействовать таким санкциям, даже прибегая к агрессивным действиям», - добавил он.

Омельченко отметил, что страны Запада должны сосредоточить внимание на танкерах, проходящих через Датские проливы, ведь они не соответствуют требованиям безопасности и страховым требованиям. Поэтому их необходимо заблокировать.

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