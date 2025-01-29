закрыть
29 января 2025, среда, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«НАТО и G7 могут перекрыть «золотую жилу» Путина»

4
  • 29.01.2025, 13:43
  • 2,722
«НАТО и G7 могут перекрыть «золотую жилу» Путина»

Эксперт озвучил сценарий.

Нефть и газ являются ключевыми ресурсами страны-агрессора России, позволяющими ей продолжать войну против Украины и удерживать экономику РФ на плаву. Однако у мировых лидеров есть возможность нанести серьезный удар Кремлю в этих отраслях.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, полное эмбарго на экспорт российской нефти и блокирование прохождения через Датские проливы могли бы стать ключевыми шагами для серьезного удара по нефтяной отрасли России и ее бюджету в целом.

«Но для этого нужны совместные действия всех стран НАТО, Большой семерки (G7), поскольку Россия всячески будет противодействовать таким санкциям, даже прибегая к агрессивным действиям», - добавил он.

Омельченко отметил, что страны Запада должны сосредоточить внимание на танкерах, проходящих через Датские проливы, ведь они не соответствуют требованиям безопасности и страховым требованиям. Поэтому их необходимо заблокировать.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко
Лживый и бессовестный Лукашенко
Лживый и бессовестный Лукашенко Аркадий Дубнов