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Обанкротилось белорусское пароходное общество

  • 29.01.2025, 14:27
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Обанкротилось белорусское пароходное общество

Причина — война России против Украины.

На банкротство подало государственное предприятие ОАО «Белорусское морское пароходство». В его уставном фонде доля государства составляет 99,3632%.

Как отмечает тг-канал «Витебск, я гуляю», компания была создана в 2016 году — преимущественно для контейнерных перевозок и их экспедирования. «Белорусское морское пароходство» занималось транспортировкой продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов в разные страны.

На балансе компании было самоходное судно «Надежда». На нем грузы перевозили из Киева в порт Изюм, а потом в Сербию и Румынию. После начала широкомасштабной российской агрессии, которая велась в том числе с территории Беларуси, Украина конфисковала это судно.

Не сумев погасить задолженности, компания 14 сентября 2024 года окончательно прекратила хозяйственную деятельность.

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