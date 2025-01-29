Обанкротилось белорусское пароходное общество
- 29.01.2025, 14:27
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Причина — война России против Украины.
На банкротство подало государственное предприятие ОАО «Белорусское морское пароходство». В его уставном фонде доля государства составляет 99,3632%.
Как отмечает тг-канал «Витебск, я гуляю», компания была создана в 2016 году — преимущественно для контейнерных перевозок и их экспедирования. «Белорусское морское пароходство» занималось транспортировкой продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов в разные страны.
На балансе компании было самоходное судно «Надежда». На нем грузы перевозили из Киева в порт Изюм, а потом в Сербию и Румынию. После начала широкомасштабной российской агрессии, которая велась в том числе с территории Беларуси, Украина конфисковала это судно.
Не сумев погасить задолженности, компания 14 сентября 2024 года окончательно прекратила хозяйственную деятельность.