ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко 29.01.2025, 15:27

Они приурочены к третей годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Новые санкции в отношении официального Минска в рамках пакета ограничений, который будет приурочен к третьей годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину, готовит Евросоюз. Об этом пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на проекты решений, к которым издание получило доступ.

Евросоюз планирует запретить в частности поставки в Беларусь, а также транзит через нашу страну товаров и технологий, которые могут содействовать технологическому развитию оборонного сектора. Кроме того, предлагается ограничить поставки первичного алюминия из Беларуси, который использовался для диверсификации доходов.

Товары, поставки которых предлагается запретить, были разделены на 10 категорий:

Электроника (электронные устройства и компоненты, в том числе микросхемы, процессоры, интегральные схемы, проводники, электрические модули, оборудование и т.п.);

Компьютеры и комплектующие к ним (не распространяется на товары для личного пользования физических лиц);

Телекоммуникационное оборудование (для работы при экстремально низких и высоких температурах, системы передачи данных и компоненты к ним, релейное оборудование, транскодеры, шифровально-криптографическое оборудование и т.д.);

Датчики и лазеры (морское или наземное акустическое оборудование, способное обнаруживать или определять местоположение подводных объектов и их компонентов, оптические датчики, камеры, оптические фильтры и т.п.);

Навигационная и авиационная техника (бортовая аппаратура связи, все инерциальные навигационные системы самолетов и другое авиационное оборудование и комплектующие к ним и т.д.);

Суда, морские системы или оборудование и специально разработанные для них компоненты (телевизионные системы, подводные камеры и т.п.);

Аэрокосмические установки и двигатели (дизельные двигатели, тракторы и специально разработанные комплектующие к ним, колесные и дорожные тягачи грузоподъемностью 9 тонн и более и др.);

Прочая продукция (оборудование для добычи или разведки нефти, системы газового контроля и детекторы к ним, оборудование для сейсмических измерений, химикаты для электронной промышленности и т.п.);

Специальные материалы и сопутствующее оборудование (химические вещества, входящие в состав слезоточивого газа, дымовых гранат, канистр, гранат и других пиротехнических изделий двойного назначения и их компонентов, порошков и красителей для снятия отпечатков пальцев, дозиметров и т.п.);

Обработка материалов (оборудование для обнаружения и идентификации взрывчатых веществ или детонаторов и т.п.).

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