Названа сумма долгов белорусов по кредитам
- 29.01.2025, 20:59
Большинство кредитов граждане берут на недвижимость.
На заседании постоянной комиссии «совета республики» по экономике, бюджету и финансам было озвучено, что белорусы за 2024 год задолжали по кредитам более 26,1 млрд рублей.
Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Из этой суммы 61,3% — это кредиты на недвижимость, 38,7% - потребительские.
Также участники заседания отметили, что каждый год сумма задолженности по кредитам растет — на 1 января 2023 года показатель равнялся 16,9 млрд рублей, а на 1 января 2024-го - 20,5 млрд.
«Если же брать задолженности по микрозаймам, то общая сумма долга составила 47,8 млн рублей. Это рост на 24 % по сравнению с предыдущим годом. При этом большинство микрозаймов в 2024 году брали под залог драгоценных металлов и камней - 69% от общего количества», - сообщает агентство.