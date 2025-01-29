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Названа сумма долгов белорусов по кредитам

  • 29.01.2025, 20:59
Названа сумма долгов белорусов по кредитам

Большинство кредитов граждане берут на недвижимость.

На заседании постоянной комиссии «совета республики» по экономике, бюджету и финансам было озвучено, что белорусы за 2024 год задолжали по кредитам более 26,1 млрд рублей.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Из этой суммы 61,3% — это кредиты на недвижимость, 38,7% - потребительские.

Также участники заседания отметили, что каждый год сумма задолженности по кредитам растет — на 1 января 2023 года показатель равнялся 16,9 млрд рублей, а на 1 января 2024-го - 20,5 млрд.

«Если же брать задолженности по микрозаймам, то общая сумма долга составила 47,8 млн рублей. Это рост на 24 % по сравнению с предыдущим годом. При этом большинство микрозаймов в 2024 году брали под залог драгоценных металлов и камней - 69% от общего количества», - сообщает агентство.

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