В грунте астероида Бенну найдены «кирпичики жизни» 29.01.2025, 22:01

Из них складывается генетический код любого живого организма.

Анализ частиц грунта астероида Бенну показал наличие в его химическом составе аминокислот и нуклеотидов — основных «кирпичиков жизни», из которых складывается генетический код любого живого организма, пишет ВВС.

Помимо них, в образцах космической породы, добытых космическим зондом НАСА и доставленных на Землю в позапрошлом году, обнаружены тысячи других органических соединений, а также богатый набор минералов.

Это не означает, что когда-то на Бенну существовала жизнь, но подтверждает версию о том, что миллиарды лет назад эти важнейшие ингредиенты органической жизни были занесены на Землю в результате столкновения с астероидами.

Ученые полагают, что точно таким же образом аналогичные молекулы могли попасть и на другие планеты нашей Солнечной системы.

«То, что мы узнали [в результате химического анализа], просто поразительно, — заявила ВВС профессор лондонского Музея естественной истории Сара Рассел, изучающая космическую минералогию. — Мы можем лучше разобраться в том, где и каким образом появилась первая жизнь и откуда произошли мы сами. А кто не хочет знать, как зародилась жизнь?»

Основные результаты проведенного исследования опубликованы журналом Nature в виде двух научных статей.

Добыча и доставка на Землю образцов грунта с астероида Бенну была одной из самых амбициозных миссий НАСА.

Космический зонд «Осирис Рекс», оснащенный механической «рукой», зачерпнул с поверхности космического булыжника (диаметром примерно 500 м) пригоршню гравия, упаковал его в капсулу и в 2023 году доставил на Землю.

В общей сложности ученым всего мира досталось лишь около 120 граммов черной пыли. Казалось бы, не так уж и много, но для исследователей образцы оказались настоящей сокровищницей.

«Каждая крупинка рассказывает нам о Бенну что-то новое», — утверждает профессор Рассел, которая внимательно изучила крошечные космические частицы.

Британским ученым астероидного грунта досталось не больше чайной ложки. Однако этого вполне хватило, чтобы обнаружить в его химическом составе массу органических соединений, богатых азотом и углеродом.

В числе прочего в мельчайших фрагментах пыли были найдены 14 из 20 известных ученым аминокислот, входящих в состав белков, из которых строятся клетки всех живых организмов, а также все четыре кольцеобразные молекулы, входящие в состав ДНК, — аденин, гуанин, цитозин и тимин.

Анализ также выявил в составе астероида целый ряд солей и минералов, свидетельствующих о том, что когда-то на астероиде была вода, а также аммиак, играющий важнейшую роль в ходе биохимических реакций.

Какие-то из этих соединений уже попадались ученым в упавших на Землю метеоритах, однако большинство было обнаружено впервые.

«Просто невероятно, насколько он богат. В нем полно минералов, которых мы раньше не видели в метеоритах, и их соединений, которые нам раньше не попадались. Изучать его было очень интересно», — говорит профессор Рассел.

Последнее исследование является еще одним подтверждением версии о том, что воду и органический материал на Землю изначально занесли астероиды.

«На заре своего существования Солнечная система была очень неспокойной, в ней летали миллионы астероидов, подобных Бенну, — объясняет профессор Музея естественной истории Эшли Кинг. — Мы полагаем, что, падая на Землю, они занесли на нашу планету ингредиенты, из которых сформировались океаны и стало возможным зарождение жизни».

Но Земля была не единственной планетой, подвергшейся «космической бомбардировке» булыжниками. Астероиды падали и на другие планеты.

«Земля уникальна тем, что пока это единственное место, где мы нашли жизнь, но мы точно знаем, что необходимые для ее проявления ингредиенты — воду и углерод — астероиды разносили по всей Солнечной системе, — объясняет профессор Кинг. — И один из главных вопросов, на которые мы сейчас пытаемся найти ответ, это — раз уж условия для этого оказались подходящими, было ли зарождение жизни на Земле неизбежным, и можем ли мы найти ее следы в других местах нашей Солнечной системы?»

Это ключевой вопрос, на который ученые пока ответить не могут, но продолжают искать ответ. В поисках этого ответа теперь им предстоит максимально подробно изучить привезенные с Бенну образцы, в процессе узнав массу нового об истории нашей планеты и её ближайших космических соседей.

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