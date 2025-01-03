В Англии обнаружены следы животных, которым 166 миллионов лет
- 3.01.2025, 4:00
Найдены около двухсот отпечатков.
В известняковом карьере в графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружена самая большая в Великобритании дорожка следов динозавров. Около двухсот отпечатков, оставленных животными 166 миллионов лет назад, пересекают часть карьера, рассказывает BBC.
Ученые установили, что следы были оставлены двумя разными видами динозавров — длинношеим завроподом Cetiosaurus и более мелким плотоядным Megalosaurus.
Длина самых длинных дорожек составляет 150 метров. Вероятно, можно обнаружить и их продолжение, если провести дальнейшие раскопки.
Следы впервые заметил Гэри Джонсон, машинист экскаватора, работавший в карьере Dewars Farm. Он расчищал глину и наткнулся на небольшой гребень. Оказалось, что это была застывшая земля, выдавленная огромной тяжелой ногой. Джонсон осмотрел окружающую поверхность и на расстоянии трёх метров от первого отпечатка нашёл следующий, затем ещё один и ещё.
Минувшим летом более 100 ученых, студентов и волонтеров присоединились к раскопкам в карьере. Всего было найдено пять дорожек следов разной величины. По самым крупным из них — следам завроподов, травоядных динозавров, ходивших на четырех ногах, — был сделан вывод, что эти животные достигали 18 метров в длину.