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В Англии обнаружены следы животных, которым 166 миллионов лет

  • 3.01.2025, 4:00
В Англии обнаружены следы животных, которым 166 миллионов лет

Найдены около двухсот отпечатков.

В известняковом карьере в графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружена самая большая в Великобритании дорожка следов динозавров. Около двухсот отпечатков, оставленных животными 166 миллионов лет назад, пересекают часть карьера, рассказывает BBC.

Ученые установили, что следы были оставлены двумя разными видами динозавров — длинношеим завроподом Cetiosaurus и более мелким плотоядным Megalosaurus.

Длина самых длинных дорожек составляет 150 метров. Вероятно, можно обнаружить и их продолжение, если провести дальнейшие раскопки.

Следы впервые заметил Гэри Джонсон, машинист экскаватора, работавший в карьере Dewars Farm. Он расчищал глину и наткнулся на небольшой гребень. Оказалось, что это была застывшая земля, выдавленная огромной тяжелой ногой. Джонсон осмотрел окружающую поверхность и на расстоянии трёх метров от первого отпечатка нашёл следующий, затем ещё один и ещё.

Минувшим летом более 100 ученых, студентов и волонтеров присоединились к раскопкам в карьере. Всего было найдено пять дорожек следов разной величины. По самым крупным из них — следам завроподов, травоядных динозавров, ходивших на четырех ногах, — был сделан вывод, что эти животные достигали 18 метров в длину.

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